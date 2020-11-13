如果30歲還是處男｜力壓《大叔的愛》　日版陳柏宇演BL人氣十級跳

BL（Boyslove）題材在日本向來都不是禁忌，除了盛產BL漫畫之外，開始陸續有不少劇集都以BL為賣點，當中以2018年播映的劇集《大叔的愛》最有話題性，更成功在日本掀起一股BL劇風潮。改編自同名漫畫的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい）於上月一開播就在日本爆紅，在YouTube上載第一集後亦成功吸引大批海外觀眾，甚至在禁止BL題材戲劇的中國內地亦備受追捧，在口碑影音網站「豆瓣」上獲得9.2的高分，遠超於只有8.2分的《大叔的愛》。

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》改編自同名漫畫，上月一開播已經人氣爆燈。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》講述一事無成的普通上班族安達清（赤楚衛二 飾）是一個仍未拍過拖、未有過性經驗的處男，卻在過了30歲生日後突然擁有透過肢體接觸聽到別人心聲的能力，因此意外發現全公司最完美的同事黑澤優一（町田啟太 飾）一直暗戀自己，並展開一連串令人臉紅心跳的故事。

（Twitter：@tx_cherimaho）

以往的一些BL劇都是以滑稽、搞笑等等的輕鬆手法來帶過，抑或找演技青澀的靚仔新人演員來取悅觀眾，但東京電視台出品的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》卻顯得認真得多，尤其將黑澤優一內心世界描繪得相當出色，當中更有不少內心對白觸動觀眾心靈：「只要能看到他的笑容，我默默當個同事就好」、「我相信他也不希望我踰矩」、「對不起，怪我喜歡上你」，演繹出默默暗戀安達清但又不想對方發現的揪心之情。

現年30歲的町田啟太演繹出默默暗戀但又不想對方發現的揪心之情。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

除了劇情吸引之外，兩位男主角當然亦是該劇的最大看點，不但靚仔又有型，就算面對BL劇情都保持專業，演技相當細膩，劇集播出之後雙雙人氣飆升。飾演黑澤優一、現年30歲的町田啟太，是劇團EXILE的成員之一，身高181cm的他本來已拍過不少人氣劇集有一定的認知度，再加上演技紮實，眼神和表情都演得相當到位，成為該劇的最大加分位。

町田啟太與陳柏宇有七分相似！（網上圖片）

町田啟太在《中學聖日期》中飾演有村架純的未婚夫。（《中學聖日期》劇照）

町田啟太在有日版《夫妻的世界》之稱的《Guilty這個戀愛有罪嗎？》中擔任男主角。（《Guilty這個戀愛有罪嗎？》劇照）

在劇中飾演30歲處男安達清的赤楚衛二現年26歲，雖然沒有町田啟太有這麼多戲劇作品，但他卻憑住白哲的皮膚和水汪汪的雙眼吸引大批女粉絲青睞，演技方面亦不過不失，演出小鹿亂撞的忐忑心情，單單與町田啟太站在一起經已相當養眼。

赤楚衛二雖然是模特兒出身，但演技亦不算太幼嫩。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

赤楚衛二憑住白哲的皮膚和水汪汪的雙眼吸引大批女粉絲青睞。（Instagram：@akasoeiji）

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