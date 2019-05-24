台灣同性婚姻今生效　《HIStory3圈套》極大機會成今年最佳BL劇？

同性婚姻法案於上週五（5月17日）在台灣三讀通過，並於今日（5月24）正式生效，同性伴侶可即日起辦理結婚登記，真真正正實踐了「愛無分性別」的真諦。身為亞洲首個同性婚姻合法化的地區，其實台灣近年推出過不少以同性戀為題材的高質素、高水準網絡劇，其中以男男戀為主的《HIStory系列》話題度最高，不但在台灣掀起BL追劇潮，連在中國、韓國等多地受到相當大的關注。

台灣同性婚姻法案於上週五（5月17日）正式通過，今日起同性伴侶可辦理結婚登記。（中央社）

《HIStory系列》於2017年推出，現已推出至第三季，首個單元《圈套》上月開播以來就引起網民熱烈討論，火速成為關注度極高的網絡劇集。《圈套》能夠如此成功，不僅僅因為剛剛通過同性婚姻法案，亦加上幾位男主角顏值甚高，演技成熟，再加上製作認真和《HIStory系列》的口碑甚佳，令這套劇集不單受到小眾關注，連普羅大眾亦相當有興趣的劇集。

吳承洋（左）和徐鈞浩（右）均為新生代演員。（《圈套》官方Facebook）

黑社會和警察的題材雖然老套，不過卻不看不厭！（《圈套》官方Facebook）

該系列與以往的同志類型電影或劇集不一樣的地方在於，不會把「同性戀」這件事放大，例如著重於「出櫃」、與父母的家庭矛盾抑或性別認同的分歧，而是與異性戀題材的劇集無異，只是一套沒有女主角的網絡劇集，愛無分性別。加上同性婚姻法案的通過意味著同性戀在台灣已不再是禁忌，所以在劇集裏亦不會有同性戀受歧視、受爭議的橋段，可見台灣大眾對於同性戀的接納確實是亞洲第一，值得敬佩。

身為《HIStory系列》的第三季，《圈套》獲得一致好評。（《圈套》官方Facebook）

劇集有多個「派糖」位，觀眾們一定會滿意！（《圈套》官方Facebook）

《圈套》講述黑社會頭目唐毅（吳承洋飾）與熱血的正義警察孟少飛（徐鈞浩飾）因追查4年前一宗槍殺命案真相而成為冤家，並在過程中成為戀人的故事。該劇節奏明快，演員演技成熟，亦有多個「派糖」位，是2019年相當值得一看的作品。

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