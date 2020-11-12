BLACKPINK Lisa公開瀏海不亂秘密　只需4招輕易完成

韓國女團BLACKPINK Lisa出道以來都以齊瀏海著稱，亦成為了她的標誌之一。去年組合到美國參加世界級音樂盛典Coachella，Lisa更獲得了「Coachella瀏海女孩」之稱，成功引起全球樂迷的關注。相信粉絲都非常好奇Lisa瀏海的不亂之謎，早前她就在節目《認識的哥哥》上親解當中秘密。

Lisa講到自小學4年級起一直維持瀏海造型，她更被成員Jisoo爆料，只要任何人動到Lisa的瀏海，她就會超大反應。而Lisa也即場示範激烈揈頭後，瀏海依然完美不亂，令一眾主持人相當驚訝！大方的Lisa更公開瀏海不亂的秘密，原來只要簡單4步就能完成，其中一步更被不少女生忽略。

BLACKPINK講到Coachella當天非常大風，只有Lisa瀏海毫無影響。（Getty Images）

Lisa即場示範激烈揈頭，效果驚人。（JTBC截圖）

按圖睇Lisa不亂秘密4步驟：

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既然Lisa的瀏海這樣重要，主持人就開始出題考驗她。起初Lisa都非常堅持，表示如果廣告商要求她掀起瀏海，她也會拒拍。可是當被問到如果出100億韓元（約7千萬港元）的話，Lisa立即動搖回答「當然要做了！」，相當搞笑。其後主持人再追問，如果給Lisa 50億韓元（約3,500萬港元）的話，Lisa則猶疑了一會兒說：「掀起一半左右？或者斜瀏海？」展示出可愛的一面。

其實Lisa曾以斜瀏海示人，可是粉絲反應參半。（newsen）

粉絲還是更喜歡Lisa齊瀏海造型呢？

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