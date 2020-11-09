Lisa疑被SM新女團aespa抄襲　網民笑：以為四人女團等於BLACKPINK

SM娛樂新女團aespa將於本月17日出道，作為東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee和EXO等的師妹團，理應備受大眾期待。可是新女團未出道就被踢爆醜聞多多，包括嫌前輩醜、洩露公司計劃和又煙又酒等。最近aespa又被指疑似抄襲BLACKPINK Lisa，前路似乎非常不明朗。

同場加映：SM新女團aespa成員連環爆醜聞 要像師姐少女時代一樣紅有難度

官方陸續公開aespa 4位成員Karina、Giselle、Winter和Ningning的造型照，每位成員都有對應的虛擬角色，配合團名「æ」中有「雙面」的意思。可是昨天（8日）SM娛樂公開中國成員Ningning的虛擬角色照後，就因角色太似BLACKPINK Lisa而惹來網民熱議。網民對比兩者照片，不論髮色到角色衣着都非常相似，更批評角色與Ningning完全不像。

網友對比Lisa和Ningning的虛擬角色照，的確非常相似。（FB/@idolinews）

由於aespa在Red Velvet Irene及EXO燦烈，分別爆出耍大牌和出軌爭議後仍高調出道，因此普遍韓國粉絲都相當不歡迎新女團出道。現在又被質疑有抄襲Lisa之嫌，有網友留言諷刺「aespa是否太不行了？SM（娛樂）以為4人就是BLACKPINK了嗎？」笑言aespa前路將難以猜測。

aespa未出道就相當不受歡迎，實在是非常小有。（FB/@aespa.official）

按圖睇aespa成員顏值是否比預期低：