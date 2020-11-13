Coffee親解YouTube廣告每月淨賺8萬？　「我重質不重量」

Coffee表示YouTube的收入只能夠當作底薪，網站NoxInfluencer推算出來的8.8萬元，她表示要出片好勤力 ，而且有高點擊率才可以。（ig圖片)

近年轉戰YouTube嘅香港藝人愈來愈多，事關吸人氣之餘，亦有傳收入十分可觀。網站NoxInfluencer能夠分析YouTube頻道的廣告價值，經推算後，頻道有125萬訂閱人數嘅Coffee(林芊妤)單月YouTube廣告收入約為8.8萬元，到底屬真屬假？

Coffee接受《香港01》訪問時表示YouTube廣告收入最多一次有10幾萬，但她認為不能作準。「因為我啲係運動片，唔想啲訂閱者做做下會有廣告出現，所以我係特意剔走任何廣告。曾經都有人話我咁做好唔理智，但我都講過我拍片唔係為賺錢，而係為咗分享，希望大家可以健康地瘦身。」

YouTuber收入真係咁可觀?

Coffee又謂YouTuber之所以予人收入可觀，絕大部分都係因為影片中有植入式廣告。「我都見過有啲YouTuber自從影片加入植入式廣告之後，就會變成重量不重質，我自己唔想，所以我啲片都唔算出得好頻密，唔想內容太過重複，老土啲講要對訂閱者負責。同埋我將自己當中一個brand咁，都想做得長遠啲。」Coffee又表示近日獲日式雜貨連鎖店邀請到將軍澳新店拍片，此類工作遠比YouTube廣告收入可觀。「本身其實係搵我一個，但因為我成日都個囝一齊，所以帶埋佢去，寓工作於娛樂。」

Coffee獲邀到Donki拍片，原來係一人價錢二人同行。「呢啲job(收入)仲好過YT拍片。」

另外，提到早前成立的瑜伽服品牌Coffee Sweat，本來冇打算租鋪嘅Coffee，原來已密密睇鋪。「想租個地方擺貨同pack 貨，有諗過租倉或者show room，可以教埋瑜伽，但都睇唔啱，唔係太細就係太大，想喺觀塘，但呢區都幾塞車，所以都要繼續再搵。」

為怕屋企再變貨倉 , Coffee決定租鋪。(IG圖片)