曾偉權病逝︱入行近40年曾位列一線　最後亮相《使徒行者III》

無綫（TVB）藝員曾偉權今日（14/11）因肺癌病逝，終年58歲。出身麗的電視，之後轉投無綫的曾偉權拍過不少膾炙人口的電視劇作品，其中較為人熟知的無綫劇集包括《宮心計2深宮計》、《牛下女高音》以及遺作《使徒行者III》等等。

無綫（TVB）藝員曾偉權今日因肺癌病逝，終年58歲。（Facebook@曾偉權）

曾偉權於1981年考入麗的電視最後一期演員訓練班，同班同學有何家勁等。翌年麗的改名亞視，曾偉權備受力捧，躍升為一線小生，在劇集《鐵膽英雄》、《小生也瘋狂》、《雲海玉弓緣》及《白髮魔女傳》等擔任男主角。他亦特別受金牌監製劉家豪及梅小青重用，曾演出《琥珀青龍》、《101拘捕令》等知名劇集。1983年他奪得亞視台慶夜最佳新人獎，其後更有份演出大熱劇《霍東閣》及《武則天》。

曾偉權早年在亞視備受力捧，躍升為一線小生，在《鐵膽英雄》、《小生也瘋狂》、《雲海玉弓緣》及《白髮魔女傳》等劇集擔任男主角。（影片截圖）

在1986年，曾偉權因紀律問題被亞洲電視提早一年解約，事業亦開始走下坡。曾偉權遭解僱後，隨即轉投無綫尋求事業突破。惜曾偉權擔正拍過《情陷特區》等幾部劇集後，便持續徘徊在三、四線之間，僅屬配角或閒角，未曾嘗過大紅滋味。但曾偉權演出過不少廣為人知的無綫劇集，包括《烽火奇遇結良緣》、《大唐雙龍傳》、《通天幹探》、《秀才愛上兵》等等。

曾偉權在無綫擔正拍過《情陷特區》等幾部劇集後，便持續僅徊在三、四線之間，僅屬配角或閒角。（影片截圖）

曾偉權於2012年過檔香港電視發展，接拍口碑不俗的《來生不做香港人》。三年後他回巢無綫，於梅小青監製的《宮心計2深宮計》飾演愛妻駙馬「武攸暨」一角，為太平公主（陳煒飾）頂罪處斬一幕，演技備受讚賞，更成為2018年《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」的大熱門，雖然最後由梁競徽奪下獎項，不過曾偉權的演技亦因此再次備受肯定。他近年較為觸目的演出為《牛下女高音》的「黑仔」一角，以及及遺作《使徒行者III》「任Sir」一角。

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