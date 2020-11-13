天幕下的戀人︱電視史上最幼稚爭女場面　鄭嘉穎黃宗澤水中鬥長氣

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。劇集充滿經典畫面，當中最為矚目便是第19集裏面，「沈朗」鄭嘉穎和「阿力」黃宗澤為爭「阿詩」周勵淇的「水中激鬥」場面。

戲中，黃宗澤勸鄭嘉穎停止與周勵淇見面，兩人拉扯之下便齊齊跌落泳池。鄭嘉穎直指自己不會放棄，黃宗澤則直斥對方為工作拋低周勵淇，更自稱可以為女方「連命都唔要」：「我而家同你鬥汆（音未）水，邊個輸咗嘅，就以為唔准見阿詩，唔准再煩佢！」而鄭嘉穎亦有應戰：「一言為定！」締造了電視史上最「小學雞」的爭女場面。

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昨日（11/11），TVB便在其官方YouTube頻道上載一條2005年拍攝的《K-100》探班片段。談到事前有何準備，黃宗澤則笑說：「我準備咗好多年，就係我細細個時學定游水，去準備呢一場落水。」而鄭嘉穎亦有講到拍水中閉氣戲的辛苦之處：「唯一係覺得有啲澀眼，因為水底戲都要夾硬睜開眼睇對手反應，雖然我睇你（黃宗澤）好模糊，唔係睇得好清楚。」黃宗澤更指鄭嘉穎雙眼被池水澀到變紅。

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