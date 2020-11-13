盤點10對「異地戀」藝人　隔空放閃完美演繹小別勝新婚

李彩華3月時被影到同老公喺香港掃貨，老公北上深圳工作後，李彩華大部份時間都係滑水同滑水仲有滑水。（微博圖片）

李彩華昨晚（12/11）宣布與內地商人老公黃彥書（Eric）結束19個月的婚姻，並向傳媒透露過去因疫情影響，與老公分隔異地幾乎沒有見過面。事實上圈中有唔少情侶、夫妻都因疫情而暫時分開，不過何超蓮與竇驍、徐若瑄與新加坡老公、楊丞琳與李榮浩就完美地示範何謂「小別勝新婚」。

李榮浩與楊丞琳交往 5 年，去年 9 月領證結婚，但新婚不久就爆發新冠疫情，二人被迫分隔異地。（IG圖片／lironghao85）

楊丞琳、李榮浩

去年9月領證嘅楊丞琳同李榮浩，自年初疫情爆發後被迫分開，但為了氹老婆，李榮浩不時網購衣服、手袋送贈對方，又在楊丞琳生日當天，託朋友於12點正帶埋蛋糕、禮物為老婆賀壽。而楊丞琳亦不時在IG、微博與老公互動，又在演唱會上與對方隔空合唱，事後更自爆在綵排時因太掛住老公而喊到收唔到聲。

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莊思敏3月結婚時，雙方家長都未能出席，只能用手機直播簽紙儀式。（影片截圖）

莊思敏、台灣老公Brian

今年3月，莊思敏與拍拖一年嘅台灣珍珠奶茶老闆Brian閃婚，不過由於工作關係，所以新婚期未過二人已隔兩地，莊思敏透露唯有靠視像通話聯繫。

婚後大部份時間留在新加坡的徐若瑄，年初時因疫情關係，加上工作，與囝囝回到台灣，被迫與老公司分開大半年。(IG圖片)

徐若瑄、老公李雲峰

因工作關係，今年2月底徐若瑄帶埋囝囝一齊返台灣，其後因疫情爆發，台灣封關。6月時，她曾上載囝囝同老公的合照，並發文表示：「2/29至今，分隔兩地第113天⋯祈求疫情飛速好轉，能趕快回到爸爸的懷抱裡，和爸爸一起運動。」至7月下旬，徐若瑄與囝囝飛到新加坡進行14天隔離，一家三口終於見面。8月下旬，徐若瑄因工作關係先行返台灣，老公上月亦飛到台灣與她會合。

徐若瑄同老公成為空中飛人，台灣、新加坡兩邊走：

汪小菲7月時由台灣飛返內地，之後不時發表愛的宣言。（微博圖片）

大S、汪小菲

婚後北京、台灣兩邊走嘅大S，年初時全家「回流」台灣。7月時，汪小菲因工作關係而單拖飛返內地，他之後多次發表掛念女兒同老婆，例如係：「十年前的徐熙媛，那麼美的徐熙媛，十年前就這麼嫁給我了，何以相報」，由於所有發文都未有提及兒子，結果引起網民連番揶揄。

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Yumiko由4月至今，一直留在內地工作，老公則在港照顧女兒。直至8月下旬一家三合才見面。(IG圖片)

鄭希怡、老公Andy

4月時，鄭希怡（Yumiko）因內地節目《乘風破浪的姐姐》而飛到上海，而後一直留在內地工作。而老公Andy（梁立翰）則留港照顧女兒梁浸浸，直到8月下旬，兩父女飛到上海並進行隔離，一家三口終於見到面。

朱孝天同老婆韓雯雯分隔185天，8月時，終於在台灣見面。（微博圖片）

朱孝天、老婆韓雯雯

朱孝天因疫情關係而與內地老婆韓雯雯分隔兩地，老婆7月時終於飛抵台灣，並進行隔離，朱孝天為她打點一切。完成隔離後，韓雯雯上載合照，並發文「185天，26個星期零3天，終於見面了」，二人之後台灣拍攝內地綜藝節目。

林利與Erin Chen於去年結婚，是林利的第二段婚姻。（Facebook@Erin Chen）

林利、台灣老婆Erin

林利在去年7月與拍拖半年的女粉絲Erin結婚，向來港台兩邊飛的他，自疫情後因要留港照顧母親，所以有近大半年未有與太太見面，他曾透露每日起身第一件事就是打畀老婆，並說盡甜言蜜語。7月二人結婚一周年，林利飛到台灣「交人」。但上月Erin在Facebook公開老公與女星陳柏渝的手機私訊截圖，暗諷二人有曖昧關係，林利更嬲爆在網上與老婆互片。

鄧麗欣與王子拍拖兩年多。（IG@stboo）

鄧麗欣、王子

鄧麗欣（Stephy）同台灣藝人邱勝翊（王子）拍拖兩年，感情穩定。但受疫情影響，佢哋自農曆新年起分隔港台兩地，不過Stephy曾透露兩人會互報行蹤令彼此安心，王子又會每日主動Facetime溝通。Stephy上月生日時，王子特別訂製的生日蛋糕隔空賀壽，順便幫女友宣傳新劇。事後Stephy表示：「即使地方上有距離，但心嘅距離都唔會太遠」。

陳喬恩與馬來西亞富二代Alan感情十分穩定。（《女兒們的戀愛2》）

陳喬恩、大馬男友Alan

陳喬恩去年因內地綜藝節目而與富二代曾偉昌（Alan）撻着。疫情期間，二人曾傳出分訊，但陳喬恩即時發文否認，並表示「相信我，我們可以更快樂，因為童真只是一種態度。」而男友亦多次在IG Stroy上載合照，直呼掛住女友。9月時，二人拍拖一周年，二人終於合體，並各自在IG發表愛的宣言，其後陳喬恩亦被影到與男友在台灣到處觀光。

陳喬恩與Alan因為參加戀愛真人騷撻着，非常甜蜜，點擊圖片：

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何超蓮、竇驍年初時分隔兩地，但感情卻愈來愈堅固。(何超蓮ig)

何超蓮、竇驍

今年1月，何超蓮在IG上戴與男友竇驍的「自製合照」，並發文表示：「沒辦法見面只能遙距一起運動」，並謂因男友IG帳號有問題，所以她代對方向大家拜年。5月超蓮生日時，在港與好友慶祝，男友全程以Facetime出席，既溫馨又甜蜜。7月時，竇驍陪賭王何鴻燊的喪禮。8月下旬，竇驍返到內地工作，何超蓮亦一同前往，二人之後更飛到雲南玩。