【王冠】盤點10個超奇怪英國王室禁忌　原來連大富翁都唔可以玩？

自古以來英國王室於全球有着舉足輕重的地位，加上形象正面兼擁有神秘的吸引力，任何有關王室的所有大小事都成為大家的焦點。當大家都很羨慕王室成員的生活，其實私底下卻需要遵守很多意想不到的規矩。趁着Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第四季即將於11月15日強勢回歸，就跟大家探討一下傳聞中的10個超苛刻的王室「禁令」多了解一下英國王室，看完後相信大家都會替王室成員辛苦。

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英女王企起身 冇人可以坐低

禮儀對英國王室來說是最重要的一環，而作為一國之君，王室都有不少規矩都是以英女王為主。每當英女王站起來，所有人都要站起來，亦沒有人可以坐下。

當英女王在用膳時放下餐具，同桌的所有人都不能進食。（Getty Images）

用膳唔可以慢過英女王

同樣地在用餐的時候，要是女王用膳完畢，放下餐具後，同桌的所有人都要立即停止進食，所以王室成員吃飯時都要把握時間。

王室成員禁止玩大富翁。（Getty Images）

唔可以玩大富翁

在第四季其中一幕，戴卓爾夫人獲邀跟英女王及一中王室成員一同度過周末，眾人在飯後坐在客廳玩小遊戲，但王室成員也不能自由選擇玩什麼遊戲。根據外國傳媒報道，安德魯王子於2008年參與建築協會探訪，在現場看到大富翁遊戲時說：「我們在家不能玩這個遊戲，會讓人變得邪惡。」

白金漢宮唔可以有大蒜

英女王一向都非常注重飲食，除了不吃馬鈴薯和意粉之外，原來英女王絕對不吃大蒜，而討厭的程度更禁止大蒜在白金漢宮出現。前皇室主廚Darren McGrady曾透露在烹調的過程中不能加入大蒜或過多洋蔥，而另一前皇室廚師John Higgins就推測是為了防止英女王打嗝時有大蒜的味道。

王室成員跟平民結婚 事前要得到英女王批准

由於英國《皇家婚姻法》禁止王室成員跟平民結婚，但如果婚事得到英女王批准的話，婚姻就能生效，而凱特和梅根就是好例子。

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