愛回家｜呂慧儀同謝芷倫開心重聚　網民「集氣」叫Mandy博士回歸

TVB處境劇《愛・回家之開心速遞》自播出以來一直大受歡迎，日前更宣布添食至1300集，打破《真情》的紀錄！不少演員因為參演這套劇而成功入屋，當中由謝芷倫（Jan）及馬貫東飾演的林美香（Mandy）及秦博思（博士），成為最受歡迎的CP之一，但兩人在去年年初突然宣布正式離開劇組，令觀眾深感不捨。日前呂慧儀在IG Post出一張與Jan的合照，莫非Mandy正式回歸？

呂慧儀同謝芷倫這對「接龍Twins」好受歡迎。（IG@konniecrab）

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原來Jan今次是去探呂慧儀班，呂慧儀亦表示好開心與好拍檔重聚，網民紛紛留言「集氣」，希望Mandy回歸劇組：「想睇博香CP」、「好掛住Mandy呀」、「幾時可以再見到接龍Twins」等等，可見Jan所飾演的Mandy深受觀眾喜愛！早前有網民發起「一人一個你最掛住已離開愛回家嘅演員」投票，結果Mandy奪冠，成為大家最掛念的角色。而由馬貫東飾演的博士就排名第二，看來這對螢幕情侶依然好受歡迎，期待這對CP「回家」！

「博香CP」幾時回歸？（IG@maboboma）

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