天幕下的戀人︱何綺雲邊似46歲　20年前演《花樣年華》勁多戲份

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎已結婚再做兩次老竇，而戲中飾演周麗淇家姐的何綺雲亦轉眼間已經踏入46歲，演過無數角色的她近年更憑處境喜劇《愛．回家之開心速遞》角色「Mia／Ma姐」備受關注。

何綺雲在《天幕下的戀人》飾演周勵淇的姊姊「高逸嵐」，在第16集中她便誤以為自己懷有身孕，所以急急決定與男友「Martin」郭耀明結婚。（電視畫面）

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2003年加入TVB之前，何綺雲已經是圈中人。梁式芝書院畢業的她，修讀電腦設計課程後，在搵工期間獲星探發掘，到墨西哥拍攝服裝品牌電視廣告。到1997年，她正式簽約成為種星堂（StarzPeople）旗下模特兒，與周勵淇和Maggie Q成為同門師姊妹。

對於何綺雲做Model，家人非常支持，但入TVB轉行做演員，家人卻非常反對。她之前接受傳媒訪問時便大談過初初轉行的經歷和感受，指頭十年甚少會家人聯絡:「只在大時大節才回去吃飯。那段時間其實是不敢面對他們，又怕被問及何時轉行，因而很少聯絡。」好在擔任貓義工的她後來將收養的流浪貓放在父母家中寄養，以及她每天都藉探貓回父母屋企，才令與父母關係慢慢變好。

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至於何綺雲為何堅持做演員，原來與孫佳君、張曼玉有莫大關係，因為她曾經做過《花樣年華》（2000）孫佳君的替身，又做過張曼玉的燈光替身（Stand in），幫張曼玉試光、試戲，方便張曼玉一到片場便可以立刻埋位開工。