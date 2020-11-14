余香凝甜蜜出嫁與老公隔住口罩錫錫　疑肚凸凸散發孕味老公扶到實

現年27歲的余香凝 (Jennifer) 今日與40歲的圈外未婚夫陸正渡（Tim）正式拉埋天窗，一對新人於半島酒店舉行婚禮，註冊結婚儀式後會宴請約50名親友享用西式午膳。而Jennifer今早亦有於她的IG post了她的化妝師在酒店房中為她化新娘和穿上裙褂的短片，與大家分享她出嫁的興奮心情。她還準備了精緻的回禮禮物送給親友。外界一直盛傳Jennifer是奉子成婚，她對有關傳聞就避而不談，不過見她身穿裙褂就顯得有些肚凸凸的感覺，散發出陣陣孕味。

Jennifer今日出嫁。(余香凝ig)

新郎Tim一大早就與8位兄弟到酒店進行傳統的接新娘儀式，其後一對新人戴上口罩步出酒店上花車，Jennifer手上戴了多對龍鳳金鈪，她拖實老公，由大妗姐撐着紅傘上花車，被傳有孕的她全程小心奕奕。他們的花車兜了一圈行大運就返回酒店，而新娘子就留下來接受在場記者的訪問。一對新人又應記者要求咀嘴，兩人均有戴住口罩。但Jennifer後來與4位姊妹余潔瀅、陳詩欣、鄧穎堯以及廖子妤合照時，她們卻除下了口罩。

一對新人均戴上口罩。(葉志明攝)

Jennifer表示昨晚因為太緊張，只睡了兩小時，坦言怕自己人生大事會講錯誓辭，故反複練習，又說自己好掛住老公，流露出甜蜜幸福之情。她透露昨晚有跟足傳統進行上頭儀式，由大妗姐幫她上頭，她媽咪今早有幫她着裙褂，她自己也很不捨得。問到Jennifer給老公多少分，她即激讚老公說：「如果100分滿分，佢唔止100分，唔係我都唔揀佢。」又謂老公特別怕醜就是她鍾意對方的原因：「佢做乜嘢都會問過我先。」至於造人大計，她說：「我會好努力、努力、努力，有好消息會同大家講。」

好sweet。(葉志明攝)

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