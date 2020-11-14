張敬軒工人姐姐呈百潔布早餐？　梁祖堯決定出手相救：我煮你食

說起近來娛樂圈持續備受討論的事，除了《全民造星III》的一眾參賽者，就不得不提張敬軒的「早餐受難記」，由於上月他新聘請了一名烹飪技巧「異常出色」工人姐姐，令食慣好嘢的張敬軒都禁不住圖文並茂紀錄下自己每天的「優質」早餐，食物的賣相加上他抵死的配字，令大眾同情其遭遇時，他的痛苦也變成大家的快樂，追看張敬軒的「早餐新花款」似乎也變成了習慣兼樂趣，間接地令他變成「早餐界KOL」！

周六（14日）張敬軒再一次滿懷期待起床，他以《回憶，係一塊煎過百潔布》為題寫道：「我一擘大眼就聞到成間屋都好香，我有種好強烈『今日將會食到好嘢』嘅預感。我每日都會咁諗！於是我九秒九跳落床，即刻刷牙洗面梳返個頭，去迎接呢一種久違咗嘅味道。」

點撃睇張敬軒的姐姐又有咩新攪作？

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不過一看到早餐的「實體」，他就有種似曾相識的感覺，像是廚房裡的百潔布，視覺上他形容：「唔知點解由頭到尾都覺得有五隻眼喺度𥄫住自己！我唔敢淋啲糖漿落去，因為會覺得係洗潔精！」他更隨即表示換了姐姐後，改變了自己的飲食體驗：「腦袋不停有好多好奇！咩嚟嘅呢？鹹定甜嘅呢？硬定淋嘅呢？食唔食得嘅呢？食咗有冇事嘅呢？」張敬軒吃過這份料理，將其定義為白烚蛋配藍莓Pancake，不忘分享第一身感受：「 佢有海綿嘅柔軟又有毛巾嘅堅韌，畀到我一種不斷清潔緊口腔嘅磨擦感，我係直情feel到連脷苔都刮乾淨埋！我覺得自己唞啖氣都清新咗，好Fresh！我覺得自己個口係部洗碗機！」

出名廚藝了得的梁祖堯禁不住留言，希望可以出手相助：「我真係想嚟煮早餐你食呀！」（IG／＠hinscheung）

看到張敬軒的「悲慘」經歷，終日「冇啖好食」，連出名廚藝了得的梁祖堯禁不住留言，希望可以出手相助：「我真係想嚟煮早餐你食呀！」張敬軒就隨即諗到條「絕世好橋」：「（＠梁祖堯）你嚟睇騷嗰晚佢會坐你隔離！」衷心希望梁祖堯可以成功「調教遮遮」，在此為張敬軒的味覺和胃送上最誠致的祝福。