張敬軒工人姐姐廚藝再創「癲」峰　許廷鏗睇唔過眼：我幫到你呀！

歌手張敬軒不時都會在社交媒體分享自己的生活趣事，令壓抑的香港人會心微笑，早前他就新聘請了一名工人姐姐，由於姐姐的烹飪技巧「異常出色」，令食慣好嘢的張敬軒都禁不住紀錄下自己每天的「優質」早餐，「嘉許」姐姐之餘，並與大眾「炫耀」姐姐的廚藝，令一眾好友都十分「羨慕」他，每天都不忘關心他的早餐到底吃了什麼，令他化身「早餐界KOL」！

周五（13日）張敬軒的早餐終於出現了新菜式，就是看上去賣相不俗、顏色也頗豐富的熱狗包，當大眾都為他的胃感到高興之際，他就以聲音打破了大眾的幻想！