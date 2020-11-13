張敬軒工人姐姐廚藝再創「癲」峰　許廷鏗睇唔過眼：我幫到你呀！

撰文：葉詩
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歌手張敬軒不時都會在社交媒體分享自己的生活趣事，令壓抑的香港人會心微笑，早前他就新聘請了一名工人姐姐，由於姐姐的烹飪技巧「異常出色」，令食慣好嘢的張敬軒都禁不住紀錄下自己每天的「優質」早餐，「嘉許」姐姐之餘，並與大眾「炫耀」姐姐的廚藝，令一眾好友都十分「羨慕」他，每天都不忘關心他的早餐到底吃了什麼，令他化身「早餐界KOL」！
周五（13日）張敬軒的早餐終於出現了新菜式，就是看上去賣相不俗、顏色也頗豐富的熱狗包，當大眾都為他的胃感到高興之際，他就以聲音打破了大眾的幻想！
點撃睇張敬軒的姐姐有咩新攪作？
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張敬軒錄下以熱狗敲擊碟邊的影片並寫道：「阿大人就幫我攞個包出嚟，我覺得都開心嘅，因為終於有其他顔色嘅嘢喇。跟住咧我就攞起個包喇喎⋯⋯介紹返羅湖直通包，喺港島掟到上羅湖都唔爛！我有食曬 ，因為下一餐要等到癲拿先有時間食。我冇硬，不過個包有！你俾把刀我做乜鬼唧？擺低把鋸吖嘛！BTW，個包個Key係E6，好似係除非唔係！包壇靚聲王！個包鏗鏗鏗鏗聲，唔知是咪賀許廷鏗出碟呢？碳水達人載譽歸來，熱狗變硬狗，我食到硬狗狗！」引出「星級牙醫」許廷鏗留言：「喂……咁硬既……我幫到你呀……棚牙！」相信能超越「遮遮」，就只有「遮遮」本人！