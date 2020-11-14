曾偉權逝世｜歐瑞偉證對方退出群組失聯多月　「佢想靜靜哋」

無綫（TVB）藝員曾偉權今日（14/11）病逝，終年58歲。今年2月傳出罹患肺癌，早前更一度傳出他病情惡化命危，須送到將軍澳醫院接受治療。有指曾偉權近年一直由契妹Theresa照顧，她亦甚少向外透露契哥病況。曾偉權於去年10月出席劇集《牛下女高音》宣傳活動時明顯消瘦，他亦承認肺部免疫力出現問題需要休養，將會減少幕前演出更與TVB終止合約。

與曾偉權相識多年，又一同出演《牛下女高音》的歐瑞偉接受訪問時指曾偉權年初承認自己患癌，不過與對方失聯多月。（劇照）

曾偉權近年由契妹Theresa照顧，傳媒昨日（13/11）向Theresa求證契哥入院一事未獲回覆，情況令人擔心。與曾偉權相識多年，又一同出演《牛下女高音》的歐瑞偉接受訪問時指，曾偉權年初承認自己患癌，不過與對方失聯多月，曾偉權甚至退出了手機的聊天群組：「《牛下》完咗，出咗街再宣傳大家都有Keep住聯絡，去到《流行經典50年》嗰晚最後見佢，做完之後佢都話唔舒服唔去食嘢，我叫佢小心啲。我哋有個群組，佢自己都取消咗，佢想靜靜哋，都想有機會知道阿權個狀況。」而今日曾偉權(14/11)便證實已因肺癌離世，終年58歲。