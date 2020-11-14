全民造星III︱卓韻芝「唔好啦」Meme圖網絡瘋傳　張敬軒都話啱用

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》50強比賽進行得如火如荼，參賽者的質素非常參差。其中31歲魔樂師葉小妍（小妍）的地獄級表演震懾在場所有人，最終理所當然地以三盞紅燈淘汰出局，豈料葉小妍賴死不肯落台，令評判之一的卓韻芝首度在節目中發火，她的一句「唔好啦」更成為了萬能Key，被製作成Meme圖在網絡瘋傳。

卓韻芝的一句「唔好啦」成為了萬能Key，被製作成Meme圖在網絡瘋傳。（IG/ @cheukwanchi）

當時音樂一響，葉小妍就要求暫停表演，指定要先變一個魔術，之後再以音準及咬字奇差的腔調演唱Avril Lavigne的大熱作品《My Happy Ending》。卓韻芝直斥其演出令人感到難受：「你唱英文歌，一個英文字都咬唔正，你點解唔聽下自己唱成點呀？」葉小妍遭卓韻芝狠批後立即淚灑當場，更賴死不肯落台，苦苦哀求評審給予機會：「我唔想離開呢個舞台住呀！求下你呀，我會做好啲！我彈結他彈到全部啲手指都腫晒！」卓韻芝聽後忍不住發火：「每一個人都好努力，呢啲坐喺度（入圍者）、走咗嗰啲呢（出局者），佢哋冇努力咩？佢哋彈結他唔會手痛咩？唔好啦！」

皺眉再加上數下搖頭，卓韻芝的厭世咀臉令這一句「唔好啦」在網絡爆紅。有網民更將這百搭金句製成Sticker，卓韻芝亦有出Po感謝網民：「#唔好啦Sticker之原創人已自動蒲頭，他現上載公諸同好，佢解釋話『因為對我嘅咀臉揮之不去』」不單只網民Like爆，連「早餐界」KOL張敬軒都想同家中的姐姐講句︰「唔好啦」。

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