黃日華感激最失意時苗僑偉陪伴左右：我覺得呢樣係任何錢都買唔到

黃日華與太太梁潔華相愛40年，梁潔華於今年5月26日因不敵癌病逝世，失去摯愛令黃日華大受打擊，陷入極度哀傷當中。最近華哥與三哥（苗僑偉）出席由崔建邦和張秀文主持的TVB節目《諸朋好友》，節目中大談當年出道時候的趣事之外，華哥亦有談到太太逝世的時候，三哥近乎無時無刻的陪伴左右，這兄弟情令他非常感動。

黃日華一家三口，華哥好愛老婆。（微博＠黃日華）

華哥和三哥是1980年TVB第9期的藝員訓練班同學，至今認識了40年，他們當年都是TVB力捧小生，多年來大家經歷不少高潮起趺，二人笑言在TVB台慶時候扮演過企鵝，但若說到令大家開始熟悉必定是「五虎」，他們說當年的綜藝表演苦練兩小時，三哥說：「記得有一次練習，有一下唔覺意唔小心壓到劉德華，佢個舌頭差少少咬斷，斷咗一半咁，但就係因為咁佢就做咗歌手啦。」

華哥感激三哥係佢最困難時候陪伴佢左右。（TVB）

而說到兄弟情，華哥深情流露，表示真的感激三哥在他太太離世時候陪伴在左右：「我最失落最無助時候，三哥收到呢個消息就第一時間問候我，跟住落嚟個幾月佢好多次朝早打嚟問我起身未去食早餐去飲茶，佢係呢段時間陪全我開解我，同埋我太太設靈同出殯兩日佢都好有心到場打點一切，三哥都好義無反顧搵位，所以我喺呢到多謝三哥。說話無需要講太多，做兄弟嘅支持你、扶持你、開解你，我覺得呢樣係任何錢都買唔到。」不過男人之間友情有時候不用說太白，三哥說：「唔好講呢啲！放心啦，幾時都喺身邊。」

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