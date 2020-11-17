《三十而已》韓國版？年度狗血韓劇《頂樓》　揭上流人士崩壞三觀

今天給大家推薦一部年度狗血又刺激的韓劇《頂樓》。階級彷彿是一個無法跨越的鴻溝，在這部劇的劇情從中南韓房價最高的“赫拉宮殿”說起，在這裡的住的樓層越高，社會地位越高，擁有的財富和勢力也越多。

住在頂樓的沈秀蓮穿著昂貴的衣服，畫著精緻的妝容。她站在玻璃電梯裡面看著外面的燈火，微微抬起了下巴。高貴的如同上世紀的貴婦一般。她要去參加這棟樓上的聚會，聚會中炫富當然是重要的環節。一個女人除了外在的物質條件，還有丈夫和孩子。住在頂層的沈秀蓮有著溫如爾雅的丈夫和學業優秀的一對女兒。

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在她看著外面的夜景時，一個女高中生突然從她的眼前掉了下去，潔白的天使雕塑上一片血跡。沈秀蓮嚇到腿軟，不住的尖叫。一個少女的人生從此結束。

華麗的宮殿，背後有著多麼骯髒的故事。全員富婆過去後，鏡頭轉換到一個叫吳允熙的窮女人身上。這個女人之前擁有一副非常好的歌喉平日里也非常刻苦訓練。但在一次重要比賽中，明明她唱的最好，但獎項卻頒給了理事長的女兒。結束後她質問那個女生，卻被千瑞真了嗓子再也不能唱歌了。

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不能唱歌的她為了生活，成為了一名普通的房地產中介。丈夫去世後，她一個人辛苦的拉扯女兒長大。為了生活，她放下自己的自尊，面對拖欠工資和騷擾也不敢多說一句話。但女兒是她的底線，女兒遺傳了她極高的唱歌天賦，為了讓女兒不要發生當初自己的悲劇，她一直阻止女兒學習音樂，但女兒喜歡音樂啊。

話說父母真的是世界最偉大的人，為了女兒，當媽的什麼都能做。看似高貴的宮殿裡，是高層對底層踐踏，中層對高層的嫉妒和詛咒。千瑞真討厭頂層的沈秀蓮，明明自己比她優秀，為什麼她就能嫁給如此優秀的人，屬於偶然自己的老公也不錯，但他經常戳破她的內心，讓她很傷面子。

吳允熙接觸到了頂層的男主人，開始了一系列的勾引，看似忠誠的老公也一下子就上鉤了。看了短短一小會，不禁感嘆有錢人的世界真的太複雜了。真的全員惡人啊，這部揭露黑暗現實的劇一定要看啊。

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