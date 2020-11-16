使徒行者3｜與曾偉權製造最爆一幕　龔慈恩現實也有愛情遺憾

《使徒行者3》在第六集迎來一個model小高潮，黑警范曉華（龔慈恩飾）挾持阿兜（蔡思貝飾），並開槍射向她的腿，希望可以為老公任尚宇（曾偉權飾）得到一個換心的機會。當然，劇情一定不會被她如願以償，老公更被韓建義（顧冠忠飾）當場射殺，三位綠葉在這場戲都有超水準發揮，顧冠忠維持奸角的質感，曾偉權既心痛又虛弱的表現，龔慈恩邪氣之餘不失的老公的慈愛，最終看著他被槍殺，構造出極之催淚的一幕。

好奸！（《使徒行者3》螢幕截圖）

點擊睇該幕精彩畫面：

+ 26 + 26 + 26

龔慈恩在劇中痛失老公，在現實中她的情路也是坎坷。57歲龔慈恩在1999年下嫁細5歲演員林煒，兩人之後在2000年誕下長女林愷鈴和細仔林卓毅，一家四口樂也融融。不過，林煒在上年接受台灣傳媒訪問時卻大爆三年前已經搬離香港住處，在台灣定居：「其實我跟龔仔（龔慈恩）已經分開2年，小孩子都大了，我既然回來（台灣）就不會回頭（香港）。」又暗指雙方以長期分居完成離婚程序。

龔慈恩當年真係好有仙氣，尤其古裝。（劇照）

+ 7 + 7 + 7

談到林煒被傳媒影到他與精品品牌創辦人劉灼梅當街摟抱接吻，他直認與女方已交往3個月：「她是各方面都很棒的女孩子，給了我安全感，幫我把時間填起來。」至於他與龔慈恩的離婚原因，他坦言雙方之間沒有太大問題：「她覺得我應該要再衝事業，再拖下去就沒機會了，但我從以前到現在就是個隨遇而安、沒什麼企圖心的人，香港不是適合我的圈子，也感覺這個家不再需要我，待不下去了。」

林煒（左）直認與精品品牌創辦人劉灼梅（右）拍拖3個月。（Facebook/@劉灼梅）

當時女兒林愷鈴（Ashley）接受《香港01》訪問時候回應父母離婚這件事情：「非常多謝大家關心，我都好想畀大家知道，我屋企雖然唔完美但係非常之幸福。咁我覺得佢兩個嘅事情由佢兩個講係會比較合適，我作為囡囡我可以講嘅只係佢哋非常錫我，我童年非常幸福快樂。屋企都好有溝通同共識，我會支持佢哋嘅決定，同埋希望佢哋會搵到幸福。」

20歲的林愷鈴在聖保羅男女中學讀書，外貌似足龔慈恩，更擁有173cm的模特兒身材。（IG/ @kaening）

點擊睇更多Ashley靚相：

+ 15 + 15 + 15

同場加映：運動必備套裝Sport bra加緊身褲 25位女星入面沈殷怡最有線條？