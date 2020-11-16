傳42歲陳鍵鋒腦患遺傳病大受打擊　將退出娛圈一心傳教

現年42歲的陳鍵鋒（Sammul）在無綫拍過不少大熱劇集，曾為一線小生，備受無綫力捧。他於2010年北上內地發展，久未在港露面，自去年底拍完網絡電影《封神榜大破萬仙陣》後，亦未有再接任何新劇或綜藝節目。自日前廖碧兒 （Bernice）分享兩人聚會合照，觀眾才能看見已經散發濃烈中佬味的陳鍵鋒近照。

42歲陳鍵鋒與廖碧兒聚舊勾起網民集體回憶 變晒樣散發濃厚中佬味

廖碧兒（Bernice）早前在社交網絡上傳與陳鍵鋒（Sammul）聚舊的合照，只見41歲廖碧兒容光煥發，而陳鍵鋒卻出現「中年發福」的情況。(berniceliuofficial@IG)

近日有報道指，陳鍵鋒前年到泰國做身體檢查後，發現患上遺傳病，腦部天生缺少了一條血管。驚悉患病的陳鍵鋒人生觀從此改變。身為虔誠基督徒的陳鍵鋒稱受「天父的召喚」，早前決定修讀為期4年的遙距神學學士課程。日前有傳他攻讀完學士及碩士後，將退出娛樂圈，一心一意去傳教，以自身經歷啟發他人。

陳鍵鋒接受傳媒訪問時僅簡單回應，自己正在努力工作和努力讀書。好友王賢誌則回覆傳媒稱，相信陳鍵鋒是為專心讀書而休息。

點擊睇Sammul與Bernice最新合照以及他的其他靚相：