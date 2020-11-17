溫碧霞再化身妖姬蘇妲己　繼續嫵媚露膊竟同19年前冇分別？

過去不少女星都演過妲己，但要數最深入民心的妲己非溫碧霞（Irene）莫屬，Irene在2001年的無綫經典劇《封神榜》中，演活了被九尾狐上身妖惑紂王的坦己，酒池肉林，妖言惑眾，殺害忠良又魅惑眾生，妖艷嫵媚入型入格得至今仍然沒有人能取替，因此被封為「永遠的妲己」及「最美麗的妲己」。

《封神榜》妲己至今仍然令人印象深刻。（網上圖片）

相隔19年， Irene為《封神榜》手遊廣告，再度最美妲己上身，嫵媚跌膊妖惑紂王，19年後的妲己，絲毫沒有歲月的痕跡，依然是當年令紂王神魂顛倒的凍齡妲己，渾身散發著女性魅力，全場工作人員及廣告商驚嘆Irene依然是當年妖艷動人的蘇妲己，最厲害是身型跟以前一模一樣，完全冇變。

54歲依然魅力十足！

再扮妲己，Irene開心說：「回憶全部返晒嚟，我好滿意呢身裝扮，跟足當年的妲己扮相，就連紂王角色，佢哋都搵番貌似當年無綫《封神榜》紂王的鄭子誠，無論身型及樣貌都好似，所以拍得好開心，好似時光倒流咁。」無綫電視劇《封神榜》妲己及《火玫瑰》的海潮，都成為Irene的電視劇經典角色，還有甚麽電視劇角色想挑戰？Irene亳不考慮，爽快答：「《白蛇傳》！白蛇！希望下一部電視劇可以演白蛇，《白蛇傳》亦是一部非常經典的民間傳奇故事，我好鍾意呢本書，白素貞（白蛇）與許仙的愛情好感人。」

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