亞姐冠軍翁虹13歲女兒曝光　遺傳媽媽神基因獲激讚似仙氣鍾欣潼

現年52歲亞姐冠軍翁虹當年憑演出三級電影，一躍成為風靡全港男性的「性感女神」！近年轉戰內地發展的她工作接過不停，單單在今年已播出和劇集的存貨一共有11部作品，吸金力相當驚人。但由於疫情和工作的關係，翁虹今年就錯過了女兒的13歲生日，她更留言：「不能陪在你身邊，媽媽心裡是難受的！無論未來你的人生經歷了什麼開心與悲傷困難與挫折或挑戰都要勇敢堅強的面對！記得爸爸媽媽永遠是最愛你的兩個人不會因為任何的事情而改變！永遠愛你的媽媽。」

80年代女神翁虹一點都沒變！（微博＠翁虹）

翁虹在2007年與專業健身管理師劉冠廷再婚，二人同年10月誕下一女劉蒔 Crystal（水晶）。雖然曾有網民在2016留言稱水晶不像媽媽翁虹，令翁虹激動出嚴重聲明表示：「水晶絕對是我親生的！」，更稱自己3歲的照片跟水晶幾可亂真。但正所謂「女大十八變」，13歲的水晶長髮大眼皮膚白晢似足媽咪翁虹，更獲不少網民激讚：「長的好漂亮阿，像阿嬌。」、「小美女，很有氣質。」和「太喜歡水晶了，和媽媽一樣漂亮可愛。」

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真係似阿嬌？

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