41歲藤田小百合未婚誕下一子　公開原因獲網民大讚有勇氣

於韓國活動的日本女藝人41歲藤田小百合，昨日（16日）在IG宣布於日本誕下一子，由於藤田小百合未婚亦沒有交往對象，因此消息震驚網民。有指藤田小百合從精子銀行獲得精子捐贈，背後原因被網友大讚勇氣十足。

根據韓國傳媒報道，藤田小百合本月4日於日本誕下一男嬰，未婚的她亦大方承認在日本精子銀行的幫忙下成功懷孕。有指今年41歲的藤田小百合一直想擁有自己的小孩，但去年10月到韓國婦產科檢查時，卵巢年齡被確定已達48歲，醫生表示自然懷孕甚難，建議她馬上嘗試試管嬰兒的方法。藤田小百合表示覺得「生育」及「結婚」兩回事，無法接受急忙與不喜歡的人結婚生仔，因此隻身飛回日本接受精子捐贈。

藤田小百合在IG公開已於日本誕下一子。 （IG/@sayuriakon13）

藤田小百合通過KBS新聞公開產後高興的心情，她講到：「早上起床兒子不在身邊會覺得不安，太幸福了，如果是夢的話怎麼辦呢，所以不敢睡覺…」。藤田小百合也講到希望教懂兒子要誠實，所以自己也不想做一位說謊的母親，選擇公開未婚生子一事。網民得悉背後原因後，大讚藤田小百合的勇氣，認為這是女性艱難的選擇，祝福二人之後都能幸福及健康。

藤田小百合通過KBS公開與兒子的合照，可見她表情幸福。（KBS截圖）