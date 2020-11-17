郭碧婷產女獲向太送贈1.6億豪宅　4500呎大屋裝修低調又奢華

現年36歲的台灣女星郭碧婷去年與向佐在意大利舉辦盛大婚禮，上月宣布誕下B女「小奶皇」榮升媽媽。有指一向痛錫新抱的向太陳嵐，不但送上5000萬人民幣（約5707萬港元）現金及5000萬人民幣（約5707萬港元）的教育基金，更大手筆送贈6億台幣（約1.6億港元）的豪華別墅獎勵郭碧婷，認真闊綽！

36歲的郭碧婷去年與向佐在意大利舉辦盛大婚禮，上月宣布誕下B女「小奶皇」榮升媽媽。（向佐微博圖片）

向太今日（17/11）在微博大方公開向佐夫婦的新家，更感謝設計師沈墨為豪宅設計，她寫着：「衷心的謝謝沈墨設計，細心、用心的設計與暖心的軟裝讓向佐與郭碧婷只需拿衣服就可以入住北京的家」。

據指向佐與郭碧婷的豪宅市值6億台幣（約1.6億港元），面積約4500呎，位於北京主要地段朝陽區，正對着北京CBD（商務中心區）、朝陽公園區域。室內以黑白灰三色為主調，融合東方審美與禪宗思想，散發出靜謐、素雅的格調。豪宅內有三間房和一間助理房，其中主人房重新規劃，特意劃出衣帽間和SPA空間。大屋的走廊則放置了收納日常用品的櫃子以及藝術品，為滿足屋主不同的用餐需求，設計師亦劃分出一個西式廚房。整間屋選用簡約的配色，低調又不失奢華。

逐格睇向佐與郭碧婷的4500呎豪宅：

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