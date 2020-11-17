使徒行者3｜66歲顧冠忠演奸角超搶鏡　Keep得超好仲型過苗僑偉

在TVB台慶劇《使徒行者3》昨晚（16日）播出的一集中，黑市器官販賣集團首腦韓建義（顧冠忠飾）終於被捕，除了他被爆Seed（林峯飾）暴打的一場戲備受關注之外，韓建義與卓凱（苗僑偉飾）對峙的一幕亦十分精彩，不少觀眾都大讚兩人的演出，更感嘆兩位型男保養得宜，但原來現年66歲的顧冠忠比起三哥還要年長四年！

劇中韓建義（顧冠忠飾）與卓凱（苗僑偉飾）有一場對峙的戲份。（YouTube影片截圖）

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顧冠忠早在未成年時加入張徹導演開辦的長弓電影公司，是第一屆藝員訓練班的學員，但因為太年幼未能順利畢業，直至18歲時報考邵氏藝員訓練班，向大銀幕發展，可惜拍了70多部電影都未能彈出，直至1979年劇集《天蠶變》的男主角徐少強在拍攝期間因為與拍電影檔期衝突，結果由顧冠忠接替他演出雲飛揚，憑着俊朗的外形一炮而紅，隨後更獲邀到台灣演出續集《天蠶再變》，自此他留在台灣發展演藝事業，每個角色都深受劇迷愛戴，成功塑造「千面小生」的形象，更奠定了他武俠小生的地位。

顧冠忠當年憑着俊朗的外形一炮而紅，更被封為「千面小生」。（微博@顧冠忠_KOO）

不過後來因為爸爸突然入院，所以顧冠忠決定淡出幕前，專心照顧患病的父親，直至父親離世他才重投影圈，並在2013年加入TVB，陸續拍攝了《忠奸人》、《收規華》、《公公出宮》、《致命復活》、《逆緣》等劇集，雖然戲份不多，但就憑着精彩的演出令觀眾留下深刻印象。而顧冠忠在《使徒行者3》中飾演的韓建義心狠手辣，最後還當場射殺任尚宇（曾偉權飾），將這個奸角演繹得入型入格！

顧冠忠曾在劇集《致命復活》中飾演越南黑警，不過只得幾集戲份。（微博@顧冠忠_KOO）

繩之於法！（YouTube影片截圖）

雖然顧冠忠已經66歲，臉上多了幾條皺紋，但Fit爆身形同俊朗的五官與當年相差無幾，甚至比一向獲讚「不老男神」的三哥更加凍齡，不少網民都大讚他保養得宜，依然保持着英俊瀟灑的形象！

苗僑偉在劇中的造型比較滄桑。（劇照）

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