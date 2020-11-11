使徒行者3｜林峯冧爆大讚老婆張馨月係賢內助　預告第四輯有希望

林峯在TVB劇集《使徒行者》中飾演的爆Seed深入民心，劇中他與佘詩曼飾演的釘姐這一對情侶火花十足，雖然兩人未有參演第二輯，但一班劇迷終於等到林峯在台慶劇《使徒行者3》中再演爆Seed。早前林峯在接受袁潔儀訪問時，就自言好開心相隔六年回歸《使徒行者》系列，不但大談拍劇趣事，更分享湊女經！

林峯相隔六年再演爆Seed，一樣型到爆！（劇照）

林峯大談婚後生活。（YouTube影片截圖）

相隔六年再演爆Seed，林峯除了劇中角色的身份及心態有轉變之外，現實中他亦已經結婚生女，踏入人生新階段，他在節目中大談婚後生活時更冧爆甜笑：「而家有自己家庭，我希望跟住落嚟工作上有屋企人支持，有一位幫我處理家庭事嘅賢内助，我可以全力向前衝，將我嘅工作做得更加好，有更多好嘅作品帶畀大家。」

林峯大讚老婆張馨月係賢內助。（微博@張馨月Carina）

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由人夫再升呢做爸爸，林峯笑言自己現時終於可以同身邊的拍檔分享湊女經：「我以前撞到（鄭）嘉穎、（梁）競徽佢哋，佢哋已經做咗爸爸，我有時插唔到嘴，佢哋講湊仔經、湊女經，我完全唔知點加入呢個話題，但我而家好明白，當你有小朋友嘅時候，原來真係離不開同一個話題，我而家可以加入戰團喇。」林峯講到囡囡時一臉幸福，更表示希望囡囡健康快樂成長。

林峯升呢做爸爸！（微博@張馨月Carina）

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提到新劇《使徒行者3》結局中埋下了伏筆，令大家非常期待揭開釘姐的去向，雖然林峯指暫時未有計劃開拍第四輯，但他就認為絕對有希望：「我睇最後監製同導演最後個鋪排，係好似仲想拍4嘅。」似乎是預告爆Seed同釘姐極有可能再續前緣！

爆Seed同釘姐真係仲有機？（微博@林峯）

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