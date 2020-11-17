肥媽丈夫設靈｜肥媽花圈藏煎Pan　原因好感動：繼續煮飯畀老公食

66歲藝人肥媽（Maria Cordero）丈夫施曉洋（Da Silva Ricardo Manoel 、Rick）於11月5日凌晨，在香港浸信會醫院因肺腺癌安詳離世，享年72歲，施曉洋今日（17/11）在香港殯儀館以天主教儀式設靈。

肥媽送的白色心形花圈中間放了一個煎Pan，肥媽傷感地向傳媒解釋，「係呀！我會繼續煮飯畀老公食。」（陳順禎攝）

圈中不少好友均有送上花圈悼念，包括古天樂、方中信、曾志偉、毛舜筠、關菊英、徐小鳳等。而靈堂遺照前擺放了5個花圈，其中一個是肥媽送的白色心形花圈，中間放了一個煎Pan。肥媽傷感地向傳媒解釋，「係呀！我會繼續煮飯畀老公食。」又透露自己這段時間都好亂，親友雖然有帶肥媽遊車河散心，但肥媽仍未走出喪夫之痛，「去到山頂我又回憶返同老公畫面。」

親友雖然有帶肥媽遊車河散心，但肥媽仍未走出喪夫之痛，「去到山頂我又回憶返同老公畫面。」（陳順禎攝）

肥媽接受傳媒訪問時又稱，兒子得悉爸爸離世後已經立即從外地回港，然而卻因要隔離無法出席喪禮，但子女和各地親友都有用視像跟Rick作最後道別，肥媽泣不成聲地說：「我通知晒啲仔女同孫FaceTime ，個個講I love you。」

Rick將於明天在聖若瑟堂舉行天主教彌撒大殮，隨即奉柩哥連臣角火葬場進行火葬。

圈中不少藝人送上花牌悼念：

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肥媽在靈堂內頻頻拭淚：