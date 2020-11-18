最美麗的第七天｜沿用《天幕下》主演　鄭嘉穎周勵淇同人唔同名

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼昨晚（16/11）由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠等主演的《天幕下的戀人》（2006）大結局之後，又輪到由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠等主演的《最美麗的第七天》（2008）接棒，無錯，兩套劇的主演是一模一樣，而劇集監製也是王心慰！

《最美麗的第七天》（2008）由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠等主演，與《天幕下的戀人》（2006）一模一樣！（網上圖片）

其實《最美麗的第七天》與《天幕下的戀人》是「姊妹作」，當年亦是因為《天幕下》的成功而原班人馬再添食，以一個全新的故事、全新的角色去締造另一個愛情故事。雖然是「姊妹作」，看完《天幕下》即追《最美麗的第七天》未免太過「精神分裂」，11月16日晚，鄭嘉穎是沈朗，周勵淇是高逸詩；11月17日，鄭嘉穎就是游志穎，周麗淇就是凌加恩。其實除了鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠之外，還有不少演員均有參演兩劇，包括車婉婉、夏萍、何綺雲、秦煌、戴志偉、梁健平、魯振順、王俊棠、鄭世豪等等。

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