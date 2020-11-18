《愛回家》Tyson謝可逸被爆背叛小花謝文欣　出軌失婚婦疑搞大肚

在無綫電視（TVB）處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」，以及亮相《使徒行者3》，飾演「周文鼎」的34歲藝人謝可逸，今日（18/11）被傳媒爆料指，原來他之前一腳踏兩船，不但跟無綫小花兼歌手謝文欣玩地下情多年，更背女友偷食，暗撻失婚醫學美容公司CEO、與兩任前夫育有一子一女的方潔盈（Jathy），更指疑似搞大埋Jathy個肚，要奉子成婚。

在無綫電視（TVB）處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」的34歲藝人謝可逸，今日（18/11）被傳媒爆料指被女友偷食之餘，更疑似搞出人命。（影片截圖）

據傳媒報道，謝可逸不但瞞住女友多次出軌，更偷食失婚一年的Jathy，疑似搞出埋人命。有傳媒拍得謝可逸攬着Jathy慶祝生日的合照，以及在街上兩人拖手咀嘴照，Jathy更當住子女面前稱呼謝可逸為「爹哋」。據悉，謝可逸疑似玩出人命後打算奉子成婚，但家中長輩極力反對失婚Jathy入門。

問是否收到謝可逸出軌消息才分手，謝文欣則回覆傳媒：「唔答得。」