奧巴馬上節目大談夫妻之道　感激外母當救星挽救婚姻

由美國名嘴奧花雲費 （Oprah Winfrey）主持的Apple TV+訪談節目《The Oprah Conversation》，邀請到樂壇天后瑪莉嘉兒（Mariah Carey）做嘉賓後，最新一集邀得前美國總統奧巴馬 （Barack Obama）暢談前半生如何煉就成當選之路、入主白宮後肩負的責任和功過。

最新一集《The Oprah Conversation》有奧巴馬擔任嘉賓。（Apple TV+圖片）

奧巴馬在節目中提到自2016年卸任美國總統後，終可放緩步伐、回顧個人歷史，並投入撰寫個人回憶錄《A Promised Land》。被問及總統一職對婚姻關係構成怎樣的壓力和影響，奧巴馬直言：「外來壓力既可為一對夫婦帶來更緊密關係，亦可令二人的隔閡愈來愈大，我和米歇爾（Michelle Obama）亦一樣。」更指如果兩人想外出約會，要一星期前計畫，去到餐廳自然會有狗仔隊在門口等候。而子女亦因此而承受過不少輿論壓力和媒體評論，還承認在白宮生活的幾年，兩夫婦的關係確實經歷過不少起跌。

奧巴馬感激外母Marian Robinson歇力捍衛自己。（Apple TV+圖片）

談到兩人的婚姻之道，奧巴馬透露米歇爾的母親Marian Robinson竟然是關鍵人物。「有幾方面我和米歇爾是做得不錯的。第一，把事情談清楚、溝通好。第二，從不失去對彼此那份由衷的尊重和愛。第三，把子女放在首位。」更感激Robinson在自己氣得米歇爾七孔生煙的時候，總在太太面前說盡好話及歇力捍衛他。

另外，奧巴馬作為前任總統亦談及他對今日美國政局發展的看法。提到對於特朗普的功過，會否覺得自己於兩屆任期的政績被低估，奧巴馬表示：「我認為過去任何一屆總統與他相比，被審視標準都不一樣。特朗普違反了很多常理，顛覆了太多『總統應該怎樣做』的最基本假設，回看歷屆，均沒有任何可供參考的定點。」