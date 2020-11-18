張庭10歲女兒遭網民狠批為「最醜星二代」　拍片霸氣反擊獲激讚

有古裝酒窩美女之稱的台灣女星張庭，年輕時的古裝扮相令人迷倒，她年前於內地劇《武媚娘傳奇》中飾演奸角韋貴妃令人留下深刻印象。現年50歲的她駐顏有術，保養得宜再加上修圖和濾鏡美顏效果，在鏡頭前依然漂亮，完全看不出她已年屆半百。可是她的女兒卻長得一點也不似她，更慘被網民封為「最醜星二代」。

張庭年輕時古裝造型好靚。(劇照)

張庭與丈夫林瑞陽婚後育有一子一女，大女兒林家菱今年10歲，擁有黝黑膚色和纖瘦身材，眼睛細長，嘴唇偏豐滿，和張庭的樣子並不相似。張庭不時和女兒拍片放上微博和抖音分享生活點滴，然而她女兒總被網民攻擊她的長相，甚至稱她是「最醜星二代」，指她絲毫沒有遺傳到媽媽的優良基因，對此，張庭曾不止一次出來發聲保護愛女。日前母女倆更一起拍影片反擊網民，隨即引起了網民的熱議。

張庭的韋貴妃造型。(微博圖片)

片中張庭和女兒邊吃東西邊講話，家菱一臉不屑地表示：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯的！」她身旁的張庭便問道：「那妳靠啥？」她接著回：「靠嘴唄，那還用問嗎？」家菱幽默和正面樂天的回應，令身為媽媽的張庭相當自豪，表示：「我閨女比我明智啊，靠臉吃飯真的會餓。」家菱個性活潑大方，贏得大班網民的讚賞，大讚她EQ高，性格好，而且各花入各眼，又指那些批評她長相的網民太刻薄，不應如此攻擊一個小女孩。

修了圖的張庭好靚。(張庭微博)

其實張庭曾因為心疼女兒被網友批評而拍片力撐女兒，她說：「請你們不要嫌棄我女兒，我女兒喜歡小麥色ok？她是高級感國際範中國風，她的鳳眼是中國風，她是很美的！」

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