台灣天王天后收入排行榜出爐　周杰倫蔡依琳通通未登頂

2020年全球經濟因肺炎疫情大受打擊，娛樂事業首當其衝，為減少人流聚集，大部份演唱會、活動通通取消，台前幕後人員生計都受到影響。唔少藝人轉戰網上殺出新血路，台灣有媒體統計各歌手今年收入，各天王天后收入排行都大執位！

去年王力宏係台灣樂壇收入最高嘅歌手。（IG：@wangleehom）

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去年收入稱冠嘅王力宏，因為疫情關係農曆年後至今無法赴中國商演，收入比去年少2.5億新台幣，靠代言及年初演唱會進帳約4.5億新台幣，跌至收入榜第3位。第2位係周董周杰倫，世界巡迴演唱會因疫情停擺，多咗唔少時間陪家人子女，靠12個代言進帳5.2億元新台幣。

周杰倫手執12個代言，巡演受阻多咗時間陪仔女，一樣係收入榜第2名。（IG：@jaychou）

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第一位係呢一年動作多多，又喺YOUTUBE出節目又推個人副業嘅蕭敬騰，12個代言5個真人騷，加上商演及副業，全年保守估計進帳7.2億新台幣，折合近2億港幣稱霸台灣歌壇。﹗至於天后方面Hebe田馥甄排第4位收入約1.2億新台幣，而蔡依琳則以1.05億新台幣緊隨其後排第5。

蕭敬騰一躍成為台灣樂壇收入排行榜第一位。（IG：@jam_hsiao0330）