無綫資深演員《愛回家》島大大芬姐劉素芳本月初逝世　遺體已火化

於無綫高收視處境喜劇《愛回家之開心速遞》中，飾演香港島大學飯堂職員大芬姐的無綫資深演員劉素芳原來於本月5日（5/11）病逝，遺體已經火化，消息今日（18/11）由其音樂人陸顥仁代其丈夫公布。全文如下：

「剛收到素芳丈夫親自告知沉痛的消息

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香港演藝人-劉素芳小姐

因病在11月5日與世長辭,隨即家人已經將她安排好後事及火化.

因疫情關係,避免麻煩親朋摯友.

其丈夫同意下,現在正式向外公佈,本人希望各位留言吊念好友.

此致

陸顥仁」

（陸顥仁Facebook）

劉素芳為藝員訓練班畢業，曾主持多個節目，如《大家早晨》、《七彩繽紛話香港》等，她亦是第一任「六合彩」女主持。近年憑《愛回家之開心速遞》中香港島大學職員大芬姐形象為人熟知。近年最深刻的事件是，劉素芳在《愛．回家》中經常自認是「島大馮盈盈」，豈料在第937集中，馮盈盈真的客串演出，二人一同演出拍戲，一時惹起城中熱話。

劉素芳在《愛．回家》中經常自認是「島大馮盈盈」，豈料在第937集中，馮盈盈真的客串演出，一齊拍戲。（影片截圖）