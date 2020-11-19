周星馳被于文鳳追討7000萬案續審 辯稱天比高用作自住非投資

周星馳跟于文鳯的訴訟，事件鬧上法庭，星爺由代表律師出席。

星爺周星馳被舊愛于文鳳入稟追討約7000萬港元的豪宅及基金投資分成一案，今日繼續於高等法院原訟庭開審，周由資深大狀文本立代表，于則由前律政司袁國強代表。

于文鳯表示曾協助星爺投資多個物業，其中包括天比高。

該案件的原告為于文鳳，周星馳為被告，案件於昨日首日開審，于和周暫時並未有親自現身應訊。于的代表律師袁國強昨日負責開案陳詞。今日輪到周的代表律師文本立首先陳詞，他指出周和于的口頭承諾發生於2002年的聖誕，這個口頭承諾相當重要，因為這案件的利益追討也是建基於此口頭承諾之上，爭議有關口頭承諾是否具有法律效用。周確是親口承諾過于，會就于為他成功投資的項目所得利潤中分10%予于，並沒有任何其他附加條件，這其實可被視作是周送給于的禮物。



文本立表示周購入的普樂道12號「天比高」豪宅是為自住，故並不存在出售後要分10%利潤予于的說法，因這物業不是用作投資之用。周花逾4000萬港元去裝修這間屋，還專程請來意大利設計師Locatelli來港19次進行裝修，足證周是以此作自住之用。既然周不是打算出售該物業來投資，故根本不用分予10%獲利佣金予于。