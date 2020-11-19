【Tiger King】Joe獄中投訴丈夫瘋狂夜蒲　熱情親吻網紅Francesca

Netflix獵奇紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）今年3月上架後，隨即成為網民熱烈討論的話題。紀錄片以養虎為主題，並以兩位主角Joe Exotic和Carole Baskin的鬥爭來帶出現實比小說還要離奇荒誕的現實。劇情固然吸睛，但後續更為精彩。

早前主角Joe的因殺害、販賣和非法運輸老虎，以及企圖謀殺Big Cat Rescue創辦人Carole Baskin，被判22年刑期。而老虎樂園園地及部份建築財產，正式被死對頭Carole接管，令身在獄中服刑的Joe感到無比絕望，更在獄中寫信給粉絲，表示自己生無可戀，更投訴丈夫Dillon Passage只顧玩樂，不理自己死活。

Dillon上載親吻Francesca臉頰的照片。（IG圖片/@dillert_lclm）

曾承諾會等待Joe出獄的Dillon生活多姿多采，經常在IG上載夜蒲的照片，更成功跟不少網紅混熟，包括Netflix真人騷《慾罷不能》的Harry和Francesca。Dillon曾分別跟這對已分手的情侶出外夜蒲，還熱情親吻Francesca。雖然Dillon在照片留言指自己仍心繫Joe，只是認識了友善的新朋友而已，但不少Joe的粉絲仍然不收貨。

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