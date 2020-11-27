Crabtree & Evelyn X 姜濤直播於12月舉行　一齊見證心跳面紅一刻

2018年，姜濤獲得《全民造星》總冠軍，及後隨即以男子組合MIRROR的名義出道。才剛剛踏入21歲姜濤在台上魅力四射，台下又夠親民與粉絲打成一片！但長期在鎂光燈照射底下，又要近距離接觸粉絲，再加上工作忙碌，皮膚保養當然非常重要！

今年，Crabtree & Evelyn 特別與姜濤攜手合作，於 11 月 16 日推出合作影片，並在翌日推出Crabtree & Evelyn × 姜濤的限定聯名親筆簽名套裝。 為了讓聖誕更加充滿期待，品牌及姜濤更會大派粉絲福利，將在12月2日在官方 Facebook舉辦 Livestream神秘驚喜活動！

Crabtree & Evelyn × 姜濤的限定聯名親筆簽名套裝！

今次「Crabtree & Evelyn X 姜濤 livestream直播」將會於Crabtree & Evelyn官方Facebook播出，《01女生》的官方Facebook亦會同時轉播，務求讓各位姜糖都可以收看！姜濤在今次的直播中將會與大家分享同Crabtree & Evelyn在台灣拍攝的有趣經歷，亦會分享自己追夢路上的一點一滴以及他保持滑嫩肌的小秘訣，當然不少得與粉絲們互動傾偈啦！而各位亦可以在官方Facebook留言告訴我們想問姜濤的問題，我們會幫你現場問到姜濤面紅紅！

「Crabtree & Evelyn X 姜濤 livestream直播」：

日期：12月2日（星期三）

時間：晚上7點

姜濤在12月2日將會在「Crabtree & Evelyn X 姜濤 livestream直播」中與大家見面！

買唔到Crabtree & Evelyn x 姜濤親筆簽名禮盒套裝？機會嚟啦飛雲！

由於簽名禮盒套裝限量供應而且反應熱烈，在供不應求之下，限量100份的套裝在推出10分鐘後已經售罄！但姜糖們先不要失望，Crabtree & Evelyn將會舉辦Giveaway活動，而且玩法很簡單，大家可以在官方Facebook留言，被選中的留言將會在12月2日舉行的「Crabtree & Evelyn X 姜濤FB直播」中，由姜濤親自公佈得獎名單，被選中的三位得獎者即可獲得「Crabtree & Evelyn x 姜濤親筆簽名禮盒套裝」！

玩法詳情如下：

1. 留言分享最想和姜濤說的話

2. 同一留言中Tag 你的三位姜糖好友

3. 在Facebook轉貼此Post，並將貼文設定為公開

4. 截止日期：12月2日中午12時正

5. 姜濤將會親自在直播中讀出3個創意最佳的留言

（*被選中的三位得獎者將有專人透過Crabtree & Evelyn (HK) Facebook訊息聯絡，同時大家記得在12月2日晚上7點收看Crabtree & Evelyn與姜濤的FB直播啊！）





想知套裝入面有啲咩？即Click下圖逐張睇！

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