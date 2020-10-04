01眾故事︱姜濤學習從負評中成長：有好多不實報道我都好想反擊！

今年5月，男子組合MIRROR成員姜濤首度與林奕匡（Phil）合作，二人除分別合唱姜濤的《亞特蘭提斯》及Phil的《難得一遇》外，Phil更即席教姜濤吹色士風，在鏡頭奉獻了第一次。在這次合作後，姜濤希望下次有機會能教對方跳舞。 而姜濤新歌《孤獨病》，就是從這段經歷開始，他直言：「就係因為嗰次互相翻唱，所以呢次合作就係無緣無故，如果我真係突然間搵佢（合作），件事就會好奇怪。」能與這位前輩合作，姜濤稱這是一種緣分：「我真係入行之前就聽佢啲歌，冇諗過佢真係會肯為我寫一首歌，係一件好驚喜嘅事。」 撰文：劉傳謙 攝影：梁碧玲 短片：詹郭敏 剪接：陳尚欣 髮型：Lydia Yung @ Chic Private I Salon、Denny Ku @ Chic Private I Salon 化妝：Giann, Cori @Annie G. Chan Centre 服裝：D-Mop 場地：JAS Party & Studio

姜濤遇上林奕匡，除咗合唱之外，Phil仲教佢吹色士風！（資料圖片）

姜濤 X 林奕匡合唱《難得一遇》 姜B學吹色士風竟然出古惑？

《高山低谷》、《有人共鳴》……姜濤亦聽過不少Phil的作品，亦好奇對方最喜歡自己哪一首作品。至於Phil如何回答？姜濤就為前輩賣關子：「都係唔好啦，人哋嘅事就唔好作咁多評論啦，但係佢鍾意一啲比較開心嘅歌，太唔開心嘅歌，佢聽完都會情緒低落，但係我就偏偏要佢寫一首唔開心嘅歌畀我！」

至於近期姜濤聽得最多的，就是Phil寫給他的Demo。他深深被Phil的旋律吸引：「我會睇（聽）到呢首歌最原本嘅樣子，以後有機會希望可以多多同佢合作，將佢所有未見過面嘅Demo展現畀大家睇。」在決定採用《孤獨病》的Demo前，姜濤和監製Edward Chan都比較過不少Phil筆下的作品，他坦言對《孤獨病》一見鍾情：「我哋都一首一首咁聽，覺得每首都好好，但係一聽到今次要出嘅歌（《孤獨病》）嘅時候，我同Edward都冇出過聲，大家都深知道係呢首。」

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為重拾笑容公開擇偶條件：接受我做呢行

姜濤聽完Demo後，第一時間就想起「孤獨」，這種感覺在入行後更明顯：「每次收工之後就返屋企，有時候出街唔係咁方便，可能會有好多Fans會認得你。雖然係有好多人認得，但係你冇得真正同佢哋溝通、做朋友，呢種感覺就係孤獨。」

他認為自己性格慢熱，很難短時間內與其他人交朋友：「好難展現自己真正嘅樣子，可能都會有所戒備。」在姜濤眼中，孤獨源於自己不願將心事與身邊的人分享：「有啲事可能會令你覺得好孤獨，但係你唔希望將呢啲事話畀其他人聽，因為你已經知道，就算講咗出嚟都未必有人理解你。」另一個原因，是因為太悶，他自嘲：「睇番自己啲訪問，唔怪之得冇女朋友啦，邊個女仔搵到個咁嘅人，都會覺得幾悶下。」

《孤獨病》既道出孤獨，同時有著一種陪伴的意義。（梁碧玲攝）

自覺笑容不漂亮 為拍廣告「閉關」練笑

以往在不同場合中，姜濤都會收起笑容，原來有時候並非代表情緒低落：「我覺得自己笑得唔係咁好睇，所以就成日唔笑，唔係因為覺得孤獨所以唔笑。（唔鍾意笑？）可以唔笑就盡量唔會笑。」不過粉絲最愛看到的，都是偶像笑容滿面的一刻。姜濤透露，自己曾在拍攝廣告期間被經理人關在房間練笑，一練便是半小時：「有個人企喺我隔離，不停叫我『笑』、『唔笑』，重複咗幾百次，之後我嘴角已經向上揚。其實就係死練，冇理由次次都講啲好笑嘅嘢畀你笑。」

姜濤外表冷酷，原來只是因為不愛笑。（梁碧玲攝）

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除了死練，還可以做甚麼令姜濤笑？目前單身的他坦言，希望能找到一個伴侶，讓自己每天都能在快樂中相處。一眾「姜糖」必然會追問，偶像的擇偶條件是甚麼？除了風趣幽默外，他直言：「擇偶條件咪就係接受我做呢行囉！我覺得都幾難，可能你做呢行就冇得好似普通人咁（成日）陪另一半，我諗接受到呢個條件嘅女仔都幾少，尤其是喺我呢個年紀。」

如果看到姜濤比以往更常笑，可能代表他在蜜運中。（梁碧玲攝）

從負評中進步 曾被惡意留言打擊

姜濤談起，自己曾想過為一些不實報道平反：「例如佢哋會估你同邊個MIRROR團員不和，或者話你係富二代，所以先會變到依家咁。」他坦言自己曾想過逐一反擊：「其實有好多不實報道都好想反擊，但係如果我反擊咗一件事，咁我係咪以後每一件事都要反擊？定係唔理呢件事，等佢過咗？但係心入面肯定係有一面係好想去反擊，可能講啲嘢係唔出得街嘅！」

姜濤習慣接受樂迷意見，亦會翻看過往表現尋求進步空間。看完以前的訪問，他都覺得自己說話太悶，笑指終於知道自己單身的理由。（梁碧玲攝）

姜濤在得到不少歌迷支持的同時，亦欣然面對其他網民對自己的負評：「唔緊要，有人關注就得啦！無論你講啲咩都好，你肯聽嘅話，我都已經好多謝你。如果你聽完真係想寫嘅話，咁就寫落去啦，唔緊要，我都會睇嘅。」除了各方面的意見，姜濤亦看過不少網民惡意評擊，坦言被受打擊，他不介意負評，但認為意見要有建設性：「一直以嚟都接受批評或者交流，你有意見寫畀我，我作為歌手都會去聽、去睇大家嘅意見。但係你純粹係寫幾個字，例如『姜濤就算啦，唔好聽』，我諗唔只係對我，可能對每一個歌手所付出嘅努力都係一種打擊。」