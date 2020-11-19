【王冠】被指劇情錯漏百出不符合史實　傳王儲查理斯不滿被抹黑

Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自2016年推出後，一直好評如潮，連英女王本人都有收看。娛樂性十足的第四季出爐後亦獲外媒盛讚，觀眾對於劇集描述戴安娜、查理斯和卡米拉三角戀顯得非常受落，可惜有指王室認為劇情錯漏百出，更有傳威廉不滿劇集醜化父母。

有傳查理斯和威廉都不滿劇集。（劇照）

《王冠》以英女王生平作藍本，本季的劇情放了較大篇幅去講述戴安娜（Emma Corrin飾）和查理斯（Josh O'Connor飾）的悲慘童話婚姻。雖然開播後評價甚高，但有指王室成員並不滿意Netflix將這段「王室黑歷史」搬到螢幕。

王室傳記作家Penny Junor向《泰晤士報》透露，查理斯對本季感到非常不滿，而主要原因是首集蒙巴頓伯爵在信中指出整個王室都不贊成自己跟卡米拉的婚外情，這個橋段不符合史實，分明是為了增加戲劇效果才捏造出來，Junor坦言：「這對於他們來說都是極為殘酷，而且不公平的描繪方式。」加上蒙巴頓是查理斯最敬重的人，重提蒙巴頓遭刺殺身亡一事，令查理斯大受打擊。

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另外，查理斯的密友同時向《星期日郵報》（The Mail on Sunday）表示，第四季的劇情扭曲了近30年前，那段艱辛時期發生的事情，更沒有顧及到當時人的心情和想法，並批評劇集有荷里活的大成本，但帶來的卻只有攻擊。然而不滿《王冠》的，並不只查理斯，還有威廉王子。

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有傳威廉王子對於劇集將父親刻劃成情緒勒索母親戴安娜的「壞人」而感到不滿，威廉的好友向《星期日郵報》表示，事實上戴安娜並沒有在排練婚禮時跟查理斯為卡迷拉對質，更覺得劇集醜化父母：「以虛假的方式來賺錢和收視。」

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