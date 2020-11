【王冠】因查理斯卡米拉婚外情患暴食症　戴妃心痛感毫無存在價值

Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)第四季終於在今日(15/11)隆重回歸,由於今季劇情發展至近40年,加上戴安娜王妃及「鐵娘子」戴卓爾夫人的華麗登場,大批劇迷都對新一季引頸以待。劇集除了還原戴妃、查理斯和卡米拉的三角關係,更將戴妃患上暴食症的真實一面呈現出來。

Emma Corrin在劇中飾演戴妃。(劇照)

《王冠》改編自英女王的生平,由英女王登上王位之前發展到第四季跟戴卓爾夫人的權利鬥爭的近代歷史,相信本季將會是最精彩的一季。早在預告中便看到Emma Corrin飾演的戴妃,無論是服裝造型或者樣貌還原度極高。劇中有不少戴妃患上暴食症,導致狂食和扣喉嘔吐的心痛畫面,而原因除了承受嫁入王室的壓力,還有查理斯王子跟卡米拉藕斷絲連的婚外情。

點擊下圖看Emma Corrin飾演戴妃的造型:

對於患上暴食症,戴妃曾經在1995年Panorama的訪問中公開承認被這個問題折磨困擾很多年,更指會覺得自己毫無價值和存在感。在Andrew Morton撰寫的書《Diana: Her True Story – in Her Own Words》,戴妃坦言跟查理斯訂婚後一星期開始患上暴食症:「我丈夫將手放在我的腰間,然後說『這裡有點肉肉的』,這觸發了我的內心,還有他跟卡米拉的事(婚外情)。」

戴妃續指當自尊心低到極點,唯一做的就是瘋狂吃東西,有時候吃得太飽就會扣喉嘔吐,每天平均四至五次,更直言嘔吐時會有一種欣慰的感覺:「我很討厭自己,我為無法應付壓力而感到羞愧。這就像是一個積具破壞性的重複模式,是我的逃避機制。」

雖然在戴妃離世時,劇中飾演戴妃的Emma Corrin還未夠兩歲,但她一直都有研究任何有關戴妃的事情,更整理出一份資料文件交給劇組,主動要求劇組加戲演繹戴妃扣喉嘔吐的場面,希望能夠無誤地將這個情況展現出來,同時讓大家更加了解戴妃不為人知的一面。日前Emma接受訪問時透露,如果要在劇中描述暴食症的話,劇組就必須要將最真實的一面呈現出來:「否則這樣會對那寫經歷飲食失調的人來說都是不公平的。」而劇組亦強調在拍攝時,跟飲食失調的慈善機構BEAT有緊密合作,來確保準確地描述對戴妃暴食症的描述。

點擊睇劇中的扣喉嘔吐嘅畫面: