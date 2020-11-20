張馨月分享平價穿搭被嫌「娘」　同網民開戰霸氣反擊：你搭配看看

林峯與太太張馨月（Carina）在今年9月底宣布升格做父母的好消息，產後極速修身的Carina不時在社交平台更新自己的近況，日前她上載了幾張自己去買檸檬茶的靚相，更在小紅書分享自己的穿搭心得：「我是搭配了一條黑色高腰短裙，這件衣服腰部的設計原因，下身一定要配高腰款才會比較協調，高腰款也可以很好的調整上下身的比例。現在的我雖然已經出月子了，但是關節還是不能吹風，所以我搭配了一雙過膝長靴，同樣也是顯腿長，這樣的穿搭，大長腿無疑了！」

穿上長靴的張馨月（Carina）盡騷長腿！（微博@張馨月Carina）

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一向身形高䠷的Carina盡騷長腿，不過就有網民留言嫌棄太「娘」：「講實話這一身有點土，這種搭配很多年前城鄉結合感（個人觀點）。」但Carina隨即表示穿搭純屬個人喜好，更霸氣回覆道：「你可以搭配一下我看看？我向你學習，怎樣搭配比較洋氣？」更有人指Carina經常孭同一個手袋，建議她換一個，但她不但沒有嬲，更笑言夠百搭，高EQ回覆獲網民大讚。據知Carina身穿的針織衫只要300幾蚊，不少網民都好欣賞她分享平價穿搭，而她所孭的手袋就近萬港元，早前她帶BB外出時也是孭同一個袋，可見是她近期的至愛款！

Carina身穿的針織衫售價359港元。（官網圖片）

早前Carina帶BB外出時都係孭同一個袋。（微博@張馨月Carina）

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