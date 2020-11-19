49歲黎姿大方分享扮靚心得　3億豪宅家居內裝意外成焦點

現年49歲的黎姿（Gigi）自從進駐內地社交平台「小紅書」後，經常拍片分享日常生活，保養得宜的她除了大方公開自己的減肥餐單之外，更頻頻分享化妝同扮靚心得，不過就有不少網民直言被片中的豪宅背景所吸引！

黎姿（Gigi）經常在小紅書分享保養心得。（影片截圖）

Gigi不但凍齡有道，對衣着穿搭都頗有心得，而在化妝方面，她亦經常分享自己的經驗。Gigi通常都在屋企的衣帽間拍攝化妝短片，片中可見她身後的衣帽間佈置得十分整齊，將衫同手袋都分門別類，一目了然。之前Gigi分享減肥餐單時，就在廚房的不同角落拍片，各種設施一應俱全，處處都可見其豪宅佈置十分豪華，難怪有不少網民都驚呼「這不是皇宮嗎」？

Gigi的衣帽間佈置整齊。（影片截圖）

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據知Gigi一家現時住在老公馬廷強於2007年花3億港元買下的西半山豪宅，兩人結婚多年一直恩愛，婚後Gigi先後誕下三個囡囡，一家五口相當幸福。近年轉戰商界的Gigi更將醫學美容生意搞得有聲有色，絕對是一位女強人！

Gigi在2008年與富商馬廷強結婚後，宣布全面退出娛樂圈。（IG@gigilai_official）

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