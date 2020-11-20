踩過界II．首5集劇評｜與演員劇情無關　點解睇開頭就知係神劇？

無綫劇集《踩過界II》周五晚（11月20日）就會播到第四集，不過這篇劇評還是會以頭5集為主。

就正如首集劇評中所言，首星期集數可稱得上是「完美」，由第一集的案件「老翁殺妻案」介紹「文申俠」（王浩信飾）出場以及行俠仗義的人物特質，到第二個案件「PTGF自殺案」就以「一億元賠償以及一句對唔住」為引旨勾起觀眾對案件的興趣，再到第三至五集「圍村子女爭產案」，可算是一個案件比一個精彩。有趣的是，隨着「盲俠」（王浩信飾）為事主陳詩涵（鄧卓殷飾）上庭爭取賠償後，劇情卻來了個180度逆轉，這是觀眾都始料未及的，十分有驚喜而感人。如果全劇都能保持這個水準，說不定就能夠成為2020年萬千星輝頒獎典禮的「最佳劇集」。

踩過界II．首集劇評｜完美鋪排極強追看性 王浩信自殺勾起好奇心

比起上一輯，王浩信的動靜更似一個盲人。（《踩過界II》截圖）

《踩過界II》當中有幾個優勝之處是值得大家細心留意的，其一就是故事結構的完整度，與《十八年後的終極告白》相同，《踩過界II》同樣以文申俠（王浩信飾）對決簡紹宏（秦沛飾），以及他們兩師徒為何會反面作為故事的主要骨幹，主線當中就加插不同的案件，推進劇情發展的同時，慢慢地，一步一步向觀眾透露他們反面的原因，就好似剝洋蔥一樣，需要一層一層「剝開」，每集追看才能夠充分了解整個故事的來龍去脈。這種半強迫性地要觀眾追看的做法，就是為了增強追看性的絕招。

承上輯劇情，第一集講及文申俠（王浩信飾）到心經簡林自殺，同時拋出一個「問號」留住觀眾。（《踩過界II》截圖）

其二，《踩過界II》在人物感情的描寫十分之豐富，就以今輯新角色邵美娜（張曦雯飾）為例，由第一集起她與「盲俠」相遇，第二集在法庭交鋒，第三集浪漫雨中邂逅，到第四集發現「盲俠」在「PTGF自殺案」上的處理手法後，由對抗、好奇轉變成佩服、好感，都是有感情升溫的鋪排，而且為了令兩人感情看上去較豐富，還安排了谷一夏（張振朗飾）和趙正妹（蔡思貝飾）作為感情的「第三者」，變成一個四角關係。雖然是典型的TVB套路，但其實與《反黑路人甲》的張細倫「一拖四」同一個道理，只要感情線夠集中和清晰，其實也並無不妥。

鏡頭構圖花了不少心機。（《踩過界II》截圖）

除了主線和感情線，首5集之中亦都有不少亮點，例如鏡頭運用上也都花了不少心機，遠景之後接着一個近鏡，在特別時刻來一個特寫，畫面豐富之餘也令觀眾更容易明白，在TVB劇中是近年少有的拍攝手法。

睇完每個案件都會令人反思。（《踩過界II》截圖）

神劇定義請參考：萬千星輝2020｜紮根香港逾半世紀 回顧十大最出色「神劇」

一套劇之所以能成為「神劇」，除了「好睇」、劇本和演員超班發揮之外，最重要的因素還是劇集能否引起共鳴，令人反思，而《踩過界II》就擅長用各種發生大眾之間的小故事，透過角色遇到的事、爭扎，再慢慢帶出深層的信息，單以首5集就評定可能言之尚早，但如果之後能保持水準的話，那麼《踩過界II》距離「神劇」這個稱號應該也不遠。

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