踩過界II｜重溫楊卓娜完美演技　有樣又好戲卻成「御用寡婦」？

無綫劇集《踩過界II》開播不久，頭幾集以單元「PTGF自殺案」為開始。講述陳詩涵（鄧卓殷飾）跳樓自殺後昏迷，盲俠（王浩信飾）代表陳詩涵和其母黎美月（楊卓娜飾）一方控告實習醫生柯宇霖（丁子朗飾）在網上誹謗陳詩涵。黎美月在劇中因女兒生死未卜而大受打擊，因而令楊卓娜的演技備受關注，她後來在法庭和天台「爆Seed」狂喊一幕更演技大爆發，演技令人動容。

楊卓娜在劇中的演技令人印象深刻。（《踩過界II》劇照）

其實早在2001年出道的楊卓娜多年來默默耕耘，一開始多飾演閒角或跑龍套，2004年她於《一屋兩家三姓人》飾演女配角，但後來亦回歸原點，接的角色均是閒角，直至2007年才有機會在劇集《廉政行動2007》、《亂世佳人》擔任單元角色。後來因在2012年終於飾演《愛·回家》馮嫣霞一角，成功令觀眾留下深刻印象，但多年來演盡寡婦、單親媽媽和失婚婦人等角色，被外界封為「御用寡婦」，慘被定型，今次雖然再演單親媽媽，但她卻沒有「交行貨」，大量「喊戲」有層次之餘，也非常催淚。而且她接受TVB《娛樂新聞台》訪問時更自爆為演活這個角色，是素顏上陣，連潤唇膏也沒有搽的，非常專業！其實楊卓娜曾於《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《愛·回家》一劇獲提名「最佳女配角」，可惜一直與獎項無緣。現在立即跟大家重溫一下她的代表角色和精彩演出！

點擊下圖重溫楊卓娜在《踩過界II》的演出︰

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點擊下圖重溫楊卓娜過去的演出︰

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