郭富城陪老婆方媛拍拖行街蹺到實　遇人多時即用麒麟臂Man爆護妻

天王郭富城 (Aaron) 一向都好疼錫家人，他3年前與老婆方媛 (Moka) 結婚並育有兩個寶貝囡囡後，即成功建立了好老公好爸爸的形象。早前Moka惹是非被指涉參加天王嫂訓練營，Aaron亦挺身力撐老婆，直斥謠言誇大不實，不負責任，並霸氣公開護妻道：「我作為她丈夫當然會支持她。」之後Moka跳舞被網民負評，Aaron又發聲為愛妻護航：「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」

兩人勁恩愛。(方媛ig)

Aaron每當不用開工時，都會把時間都花在老婆和囡囡身上，早前他便多次被網民撞到帶住老婆同囡囡行街或去公園玩。日前又有網民影到Aaron和老婆拍拖到商場逛街，星味十足的他即使戴了Cap帽和口罩，仍輕易被認出了。有網民即拍下他們夫妻甜蜜拍拖的照片同大家開心share。相中可見Moka全程蹺實老公，十分之sweet和恩愛。Aaron更是全程Man爆充當護花使者，每當行到人多之處，他便會伸出他的麒麟臂去護實Moka。有另一位網民就表示在大堂等候電梯時，遇上Aaron和Moka在他後面排隊，聽到Aaron陪Moka講普通話，大談湊女經，盡顯family man的一面。