《大學生了沒》專捧性感女星？20位爆紅大學生　峮峮梓梓齊上榜

「台灣生大學，大學生什麼？」你是否還記得當年守著電視收看經典綜藝節目《大學生了沒》的時光呢？這個節目可以說是明星製造機，參加的大學生班底畢業後，很多都成為線上藝人，至今仍在演藝圈各領域發光發熱～從通告藝人開始，有些人變成歌手、主持人，甚至是參與戲劇的演出！

今天就讓《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶大家看看哪些《大學生了沒》的班底們，曾在戲劇中出現過，如果有你沒看過的～還不快去找來看看！（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月21日至2020年11月19日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『節目《大學生了沒》班底之中演過戲的人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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