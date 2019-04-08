《大學生了沒》前女星疑為大陸招募台灣網紅　網民：下一個黃安

兩岸網戰繼續升溫，繼日前大批台灣各大臉書專頁被神秘人出價收購，亦有臉書用戶貼出為大陸政府單位招聘及培訓支持兩岸統一的台灣網紅。 原本發出招聘帖文的用戶已經搜尋不到，招聘屬真屬假難以估計，但今日再有相關貼文，發帖者更是台灣昔日電視節目《大學生了沒》女星林珮瑩，她更被網民起底，疑似在淡出娛樂圈加入大陸的統戰部。

台灣前女星林珮瑩為「四川政府單位」招聘支持兩統一網紅。(網上圖片)

林珮瑩於4月6日在臉書的一個貼文，聲稱急徵「支持兩岸友好／統一」政治立場的20至25歲女網紅，內文提及「內地四川政府單位專案」，又指「流量與粉絲數不須高，人美即可」，並且內地經紀公司會全額輔導補助培訓，提供每日線上流量至少200萬之各大平台曝光，強調是進入中國演藝事的好機會。林珮瑩更指不是自己太老都會去報名，又呼籲其他人介紹，每位介紹人可獲得4000元台幣。有關貼文已經消失，但被網民大量截圖及轉載。

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林珮瑩曾是電視節目《大學生了沒》女星，曾有「小王心凌」的稱號，但星運平平，沒有在娛樂圈中闖出名堂。據她臉書介紹，她現在是網紅直播經理人及網絡作家。不過更令人關注的是她自稱擔任上海金山海峽兩岸青年創業基地的青年創業顧問，《路透社》曾報道青創基地是一個新面孔讓大陸接觸台灣，所以網民質疑林珮瑩加入了大陸統戰部工作。另外網民亦起底林珮瑩在臉書中宣傳匯兌人民幣及醫療廣告，舉報她犯了台灣相關法律。

有網友諷刺林珮瑩「以為妳承認妳是中國人就可以像歐陽娜娜一樣半年賺3億，但妳可能只會是下一個黃安、下一個劉樂妍－永遠紅不起來」

台灣陸委會早前下通牒，若違反《兩岸條例》，未經許可為大陸作政治性目的之宣傳，將依法查處。

（綜合報道）