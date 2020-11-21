39歲陳明恩澳洲臨時轉剖腹產子　改名鄭源：3kg嘅靚仔BB好健康

陳明恩飛返澳洲待產，不時喺IG更新近況。（IG：@dancingcorinna）

恭喜恭喜！現年39歲嘅陳明恩，3年前同初戀男友鄭獻（Eddy）結婚，今年5月宣布造人成功，呢日終於傳來好消息，11月19日佢拍片上載到社交網站話：「突然間穿咗羊水，突然間就生得啦。」至21號下午陳明恩老公貼出bb照片話：「同大家介紹我哋寶貝 鄭源!! 感恩呢一位3kg嘅靚仔bb好健康，一出世就大喊，38週佢決定咗出嚟啦! 」

陳明恩BB剛足月就趕住出嚟見大家。（IG：@dancingcorinna）

陳明恩父母都喺澳洲生活，為方便照顧，早幾個月疫情下佢飛返澳洲生BB，連帶老公都停工2個月一齊離港，見証囝囝出世。11月19日陳明恩喺醫院門口拍片表示：「突然間穿咗羊水，突然間就生得啦，希望可以順產，已經嚟到醫院，唔好意思開唔到Facebook直播啦。依家喺好舒服嘅產房，大家為我祈禱啦，好快BB就可以見到大家啦。」據知明恩最終在醫生建議下剖腹誕下囝囝，母子平安。

陳明恩老公喺21號下午貼出囝囝照片，留言話：「同大家介紹我哋寶貝 鄭源!! 感恩呢一位3kg嘅靚仔bb好健康，一出世就大喊，38週佢決定咗出嚟啦! 話說好多人都好想知呢個Mix 嘅BB會係咩樣！依家真係成功透過我哋DNA 製造出嚟喇！暫時目測係啡色髮，深藍眼精（只開過幾次眼...唔太肯定），黃皮膚！手長腳長，非常活躍.......睇嚟佢大啲之後都係坐唔定喇！辛苦老婆仔。」