龔嘉欣演《殺手》Dark Angel傷患纏身：都唔知道原來傷咗咁多地方

台慶當晚，有別於其他女星，龔嘉欣以Michelle Mason紅色Jumpsuit上陣，簡單得來又不失特色，非常搶foc！（資料圖片）

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剛過去嘅TVB台慶夜，龔嘉欣（Katy）身穿火紅斜肩連身長褲帥氣登場，但當晚未見Katy參與表演，原來佢係有傷患在身，更因此要辭演《金宵大廈2》。Katy接受《香港01》訪問時話：「入行咁耐都冇推過任何劇，今次係第一次。」

龔嘉欣飾演嘅Dark Angel真係打到飛起。（IG：@kungkaty）

拍攝劇集《殺手》時，龔嘉欣飾演嘅冷酷殺手Dark Angel打戲連場，成身傷痕累累，甚至連手指筋都斷埋。相隔兩年原來傷患一直纏身，Katy接受《香港01》訪問時話：「其實之前一路都開工冇正視到呢個問題，只係覺得keep住少少痛，應該唔大問題，都唔知道原來傷咗咁多地方，背脊肩胛骨同lower back都受咗傷。拍攝嘅時候真係冇諗咁多，淨係好想做好件事，其實都真係拖咗好耐冇正視到呢個問題，所以而家真係要按返醫生嘅指引，定時做物理治療。」

拍攝劇集《殺手》時，龔嘉欣已不時分享傷勢。（IG：@kungkaty）

2008年入行以來，龔嘉欣出名勤力，劇接劇無時停，但因為傷患終於要第一次推JOB，本身已為《金宵大廈2》試造型都被逼忍痛辭演：「入行咁耐都冇推過任何劇，今次係第一次，因為受傷所以拍唔到。都覺得可惜，《金宵大廈》第一輯咁好成績。其實開工係冇問題嘅，除咗物理治療，醫生叫做返多啲拉筋動作，依家為新劇做緊準備，所以更加要快啲睇好自己嘅舊患。」