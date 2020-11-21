CNBLUE四變三回歸沒有空白感　鄭容和隻字不提李宗泫

韓國人氣樂團CNBLUE三位成員鄭容和、姜敏赫和李正信完成兵役後，久違近4年再合體推出第8張迷你專輯《RE-CODE》，並帶着新歌《Then, Now and Forever》回歸，同時組合亦踏入第10年。近日一訪問中，CNBLUE罕有提到李宗泫離隊後的感想。

CNBLUE當兵期間，李宗泫因捲入鄭俊英色情聊天室，又被爆IG私訊騷擾女網紅，於去年8月退出組合。CNBLUE回歸四變三，李正信笑言自己負責的歌詞變多外，鄭容和也表示認真思考最適合三人的音樂後，風格上也改變了不少。雖然沒有提及李宗泫的名字，但被問到會否感到有空白時，姜敏赫講到：「完全感覺不到空白，聽歌時也沒有感覺到，就像做出了屬於我們三個人的音樂一樣……」展示出三人重新出發的決心。

CNBLUE久違近4年再回歸，成員四變三，風格也變得更成熟。（FB/@CNBLUEOfficial）

粉絲會更喜歡三人模式的CNBLUE嗎？

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隨着全員踏入韓國年齡30代，CNBLUE在新專輯中放下了20代火熱的激情，通過主打歌感情豐富的旋律以及另類搖滾的編曲，表達出在離人留下的空虛中，依然要繼續日常生活的複雜情感。除此之外，CNBLUE也特別為陪伴了10年的粉絲準備了經典歌《Blue Stars》，見證組合堅定的存在感，亦令人期待三人未來有何變化。

繼續期待未來站在變化趨勢前3人。

李宗泫去年捲入鄭俊英色情聊天室風波後，已於同年8月退出CNBLUE。（FB/@CNBLUEOfficial）