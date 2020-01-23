【武漢肺炎】韓星口罩造型逐個捉　BLACKPINK、BTS示範潮住抗疫

武漢肺炎疫情有擴散跡象，人人外出都戴口罩自我保護。不過口罩通常給人一種「頹」及生病的印象，究竟戴口罩又是否等於要放棄Fashion呢？韓國社會中，口罩算是普遍的時尚單品之一，TWICE、BLACKPINK、BTS防彈少年團和EXO等偶像都經常戴口罩示人，究竟如何配搭才能穿出潮流呢？

韓國霧霾問題嚴重，走在路上不時都見到有人會戴口罩。可是韓星戴口罩出入機場，則通常是為了遮掩素顏及倦意。雖然口罩已擋去半塊臉，不過一眾偶像的衣着也絕不馬虎。比起一眾男星，可見女星比較常戴白色口罩。由於外科用口罩或多或少有一陣「頹」感，所以女生可以參考Red Velvet Seulgi和BLACKPINK Jennie等綁起馬尾，看上去會更精神一點。冷帽加口罩想必會有病人的印象吧？參考TWICE娜璉戴上大地色系的冷帽的話，反而更多了一陣可愛感。

BLACKPINK Jennie綁起馬尾後，視覺上有精神很多吧？（Newsen）

按圖睇韓國女星口罩穿搭：

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比起女星，一班男偶像戴口罩的款式就更多。除了一般外科口罩外，由防花粉的可洗口罩、布口罩到香港人搶爆的KF94口罩都有，但比起白色，男生則更偏好黑色。BTS防彈少年團Jimin、柾國和朴敘俊等人都喜歡以口罩配鴨咀帽，甚至配闊邊太陽帽「遮淨對眼」，真是少一點眼力都會認錯！如果覺得全黑造型過分沉悶的話，男生可以參考GOT7王嘉爾Jackson的造型，以顏色鮮艷的冷帽作點綴，立即成為全場焦點。

Jackson王嘉爾以紫色冷帽作點綴，口罩也型得起！（Newsen）

按圖睇更多韓國男星有型造型：

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不過戴口罩的方法都要正確，才能有效阻擋病毒抵抗肺炎。由於韓星始終把口罩當成裝飾，戴的方法也未必完全可以跟足。除了常見地調轉口罩的正反面外，韓星也會為了透透氣，或是好讓粉絲記者拍照而把口罩拉到鼻下，甚至下巴的位置。香港讀者顧造型的同時，也切記不要「戴咗等於冇戴」。

TWICE子瑜露出鼻子的戴法，讀者千萬不要學。（Newsen）

韓星錯誤示範：